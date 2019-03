Den italienske mafiaboss Marco Di Lauro er efter 14 år på flugt fra politiet blevet anholdt i Napoli.

Ifølge indenrigsministeriet i Rom var han en af Italiens fire mest eftersøgte kriminelle.

Lørdag slog politiet til mod en beskeden lejlighed i den syditalienske storby, hvor den 38-årige Di Lauro boede sammen med sin hustru.

Omgivet af to katte var han i færd med at spise en portion pasta, da politiet dukkede op.

Marco Di Lauro er ifølge medier i Italien den næstmest farlige person i landet, efter den sicilianske mafiaboss Matteo Messina Denaro, men anholdelsen forløb roligt.

Uden større midler

Han udtrykte dog bekymring for sine to kattes skæbne over for betjentene. Marco Di Lauro fik lov til at skifte tøj og friske sig op, før han blev ført bort.

Politiet fandt ingen våben i lejligheden og kun et beskedent pengebeløb.

Omkring 150 politifolk deltog i aktionen, som bliver rost til skyerne af ledende politikere og almindelige borgere.

Da han i en politivogn, som blev overvåget fra luften af en politihelikopter, ankom til politistationen i Napoli havde omkring 100 personer samlet sig foran bygningen og råbte "godt gjort, godt gjort".

Premierminister Giuseppe Conte takkede i et tweet politiet for at have pågrebet "superflygtningen", mens indenrigsminister Matteo Salvini lykønskede politiet med en "meget vigtig operation".

Politichefen i Napoli, Antonio De Iesu oplyste på et pressemøde, at "usædvanlig aktivitet" førte politiet til den mistænkte, som tidligere er dømt for organiseret kriminalitet.

Drab førte til Marco

Den højt profilerede anholdelse skete angiveligt på baggrund af et drab tidligere lørdag på en kvinde, som var gift med en mand, der sættes i forbindelse med Marco Di Lauro.

Politichef Antonio De Iesu vil hverken be- eller afkræfte, om drabet og anholdelsen har noget med hinanden at gøre.

Marco Di Lauro, der er fjerde søn af en tidligere leder af mafiaorganisationen Camorra, undslap i 2004 en stor politiaktion, kendt som "håndjernenes nat", rettet mod mafiamedlemmer.

Siden har han været på flugt og fra 2006 også eftersøgt internationalt.

En informant sagde i 2010 til politiet, at Marco Di Lauro havde begået mindst fire drab, skriver nyhedsbureauet AP.

Han havde oprindeligt ni brødre og en søster. Samtlige brødre er nu enten døde eller sidder i fængsel, oplyser italienske medier.