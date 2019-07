Anholdt efter drama i Nicki Billes lejlighed: Slap med bøde

Efter i første omgang at være blevet sigtet for drabsforsøg, slap den 30-årige mand, der blev anholdt efter skudepisoden i Nicki Billes lejlighed, torsdag med en bøde på 3000 kroner i Københavns byret.

Den kontroversielle fodboldspiller blev den 25. december sidste år skudt i armen på tæt hold med et oversavet jagtgevær i sit hjem i København. Nicki Bille beskriver i dag selv episoden som et uheld.

Eks-rocker

Den 30-årige mand, der i dag skulle have mødt i retten, er søn af en fremtrædende rocker og har selv været rocker. Han udeblev fra dagens retsmøde, men sagen blev dog alligevel afsluttet.

Han blev idømt bøden for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer og overtrædelse af våben-bekendtgørelsen. Der var tale om en tilståelsessag.

Anklagen drejede sig om besiddelse af 31,9 gram skunk, som han havde på sig, da han sammen med en 23-årig model blev anholdt i Nicki Billes lejlighed kort tid efter skyderiet, samt besiddelse af en totenschlæger i Vestre Fængsel dagen efter sin anholdelse.

En totenschlæger er en kølle, som folder sig ud, når man svinger den. Den benyttes blandt andre af spansk og svensk politi.

Nicki Billes arm er helet imponerende godt efter skudepisoden. Foto: Per Lange

Den dømte var op til retsmødet også sigtet for besiddelse af en enhåndsbetjent lås-bar foldekniv med en bladlængde på cirka 8 centimeter i forbindelse med anholdelsen.

Dommeren startede dog retsmødet med at forklare, at det ikke er ulovligt at være i besiddelse af en sådan kniv i et privat hjem, hvilket anklager Anders Larsson erklærede sig enig i uden indvendinger.

Efter en kort meningsudveksling blev dommer, anklager og forsvarer enige om at afslutte sagen med bøden på de 3000 kroner. Sagens omkostninger betales af staten.

Manden bag skuddet

En anden 30-årig mand sidder i dag stadig varetægtsfængslet for sin rolle i skudepisoden. Ved grundlovsforhøret blev han sigtet for drabsforsøg ved at være gerningsmanden bag skuddet, der ramte Nicki Bille.

Han var efter skyderiet på flugt fra politiet i ni dage, før han meldte sig selv. Han nægtede sig i dommervagten skyldig i sigtelsen.

Den 23-årige kvinde, der blev anholdt sammen med rocker-sønnen, og som har haft international succes som model, blev i første omgang ligeledes sigtet for drabsforsøg. Med hendes forsvarer Lene Brinch Sørensen oplyste til Ekstra Bladet efter grundlovsforhøret, at sigtelserne mod hendes klient var frafaldet.

