Anholdt efter ligfund i lade

Det blev efterforsket som mistænkeligt, da en mand blev fundet livløs i en lade på en landejendom i Haderslev Kommune torsdag. Ifølge jv.dk ligger ejendommen på Småkærvej i Hejsager.

Politiet melder nu ud, at de mener, at der er tale om drab, og i den forbindelse har de anholdt en 40-årig mand fra lokalområdet og sigtet han for drabet.

Han bliver fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg i dag klokken 15.

Syd- og Sønderjyllands Politi modtog anmeldelsen torsdag klokken 17.26, og ganske kort tid efter, klokken 18.50, anholdt de den 40-årige mand. Anholdelsen fandt sted i Esbjerg.

Den dræbte er endnu ikke identificeret med sikkerhed, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.



Politiet ønsker ikke at sige yderligere på nuværende tidspunkt og vil begære dørlukning ved grundlovsforhøret.