Anholdt for 30 år gammelt sexdrab

Dna-teknologi gav gennembrud: Politi i Colorado, USA, har anholdt James Papol for drab, der skete i 1988

En 46-årig mand er anholdt for et bestialsk drab, der har været uopklaret i over 30 år. Det oplyser politiet Colorado Springs i den amerikanske delstat Colorado.

James Papol var kun 15 år gammel, da han ifølge politiet dræbte Mary Lynn Vialpando, 24, der var gift og mor til en fireårig pige.

- Dette er kulminationen på en 30 år lang efterforskning, siger anklager Dan May ifølge Associated Press.

Gik på bar efter skænderi

Mary Lynn Vialpando blev dræbt i juni 1988, efter at hun havde deltaget i et bryllup med sin familie.

Efter et skænderi med sin mand gik hun på bar. Næste morgen fandt en jogger hendes forslåede lig i en gyde.

Mary Lynn Vialpando, 24, var mor til en lille pige. Politifoto

Vialpando var blevet stukket med kniv og kastet mod jorden, så hun fik kraniebrud. Efter hun var død, blev hun udsat for seksuelle overgreb, oplyser politiet.

Politiet fandt tydelige dna-spor på liget, men dna-teknologien var dengang relativt ny og gav intet gennembrud.

En særlig enhed i politiet, som tager sig af uopklarede sager, glemte imidlertid aldrig Mary Lynn Vialpando.

I 2017 sendte politiet dna-materialet til et laboratorium, og det førte ifølge politiet til anholdelsen af James Papol.

- Jeg håber, at denne anholdelse vil lindre familiens smerte, siger politichef Pete Carey, der afviser at gå i detaljer med beviserne mod den 46-årige mand.

Familien: Chokeret

Familien til Mary Lynn Vialpando er overraskede over udviklingen.

- Jeg er chokeret over, at en person så ung kan begå en så voldelig handling, siger Vialpandos søster Cynthia Renkel.

Renkel tror ikke, at Vialpando og Papol kendte hinanden.

- Jeg tror, at denne sag er kompliceret på grund af hans alder på gerningstidspunktet og andre omstændigheder, men jeg håber, at den holder, siger Renkel til lokale medier.