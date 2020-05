Anholdt for dette kys

Den populære iranske parkour-udøver Alireza Japalaghy er sammen med sin 'medgerningsmand' blevet anholdt i Tehran, efter at de kyssede på en tagtop.

De halsbrækkende stund gik viralt på nettet, men nu er de to blevet anholdt. Ifølge BBC sker det, efter hvad politiet definerer som 'vulgære handlinger.'

Politiet i den iranske hovedstad forklarer videre, at Japalaghys handlinger er 'imod normerne og sharia', hvilket var med til at føre til anholdelsen.

Tidligere har han udført lignende kys uden at blive anholdt, og spekulationerne går nu på, at den egentlige grund til anholdelsen kommer på baggrund af, at han offentligt har kritiseret, at hans far er forsvundet. Efterforskningen, som politiet har udført, er ikke tilstrækkelig, mener Japalaghy.

Mens videoen gik viralt og efter anholdelsen af Japalaghy, har det ifølge BBC affødt en lang række reaktioner på nettet, hvor det iranske styre strikse lovgivning bliver kritiseret.

