Anholdt for drab: Indrømmer døds-vold mod kvinde

RETTEN I HORSENS: En 32-årig mand, der søndag morgen blev anholdt, sigtet for drab på en 71-årig kvinde i et rækkehus i Brædstrup udenfor Horsens, bliver søndag aften fremstillet for en dommer i grundlovsforhør ved retten i Horsens.

Manden blev ført ind i retten i ført en blå såkaldt dna-dragt og sad roligt foran dommeren, beretter Ekstra Bladets mand, som er til stede.

Her blev den 32-årige præsenteret for sigtelsen, der lyder på manddrab efter Straffelovens § 237 begået på et tidspunkt mellem lørdag og søndag morgen, hvor kvinden blev fundet død.

Den 32-åriges advokat sagde derefter, at manden nægter sig skyldig i drab, men erkender vold med døden til følge.

Sagens anklager kom ikke ind på, hvordan den 71-årige kvinde er dræbt, men argumenterede herefter for, at dørene skulle lukkes af hensyn til den videre efterforskning. Det valgte dommeren at efterkomme.

Retsmødet er derfor i gang nu, mens pressens repræsentanter er sendt udenfor.

Kriminalteknikere på stedet. Foto: Ernst van Norde

Politiet rykkede ud klokken lidt over syv efter anmeldelse om, at der var en livløs person i et hus i Brædstrup. Betjente konstaterede hurtigt, at en kvinde var død på stedet, og den 32-årige mand blev erklæret anholdt kort efter.

Hele søndagen har politi, kriminalteknikere og retsmedicinere arbejdet på stedet, og først i eftermiddag blev den dræbte kvinde fjernet fra det lille rækkehus.

Politiet har tidligere oplyst, at der er en relation mellem den 71-årige kvinde og den anholdte, men har ikke villet sige, hvad den går ud på, eller om de to er i familie.