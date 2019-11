Anholdt for drab på kvinde fundet død i arresten

Manden var fredag aften blevet anholdt på Fyn på begæring af de svenske myndigheder, idet han var mistænkt for drabet på en 24-årig kvinde i Sverige

En 27-årig mand blev lørdag morgen fundet død i sin celle i arresthuset i Odense.

Manden var fredag aften blevet anholdt på Fyn på begæring af de svenske myndigheder, idet han var mistænkt for drabet på en 24-årig kvinde i Sverige.

Det skriver Fyns Politi i en pressmeddelelse.

Han skulle være blevet fremstillet i grundlovsforhør i Danmark lørdag med henblik på udlevering.

Fyns Politi undersøger dødsfaldet.

Politiet har ikke flere oplysninger i sagen.

Den 27-årige mand blev anholdt i absentia, hvorefter en arrestordre blev udstedt. Han blev anholdt fredag aften efter en biljagt tværs over Fyn, som varede hele 35 minutter.

Den 24-årige kvinde, han var mistænkt for at have dræbt, blev fundet død i en bil på en parkeringsplads foran storcenteret Emporia tæt på Malmø Arena.

Da politiet undersøgte den unge kvindes død, gjorde omstændighederne, at de ville efterforske sagen som et drab.

