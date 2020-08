Anholdt for drab på rapper

En 40-årig mand fra København er tirsdag aften blevet anholdt og sigtet for drab på den 25-årige aarhusianske rapper, der blev fundet dræbt 22. juli ved Jydsk Væddeløbsbane i Aarhus.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Anholdelsen sker dagen efter, at to mænd blev varetægtsfængslet for at have medvirket til en stor hashhandel til en værdi af 1,6 millioner kroner.

En handel, som Østjyllands Politi, vurderer hænger sammen med drabet ved væddeløbsbanen.

- Efterforskningen peger i stigende grad på, at motivet til drabet skal findes i en narkohandel mellem to persongrupper. Vi har nu anholdt yderligere en person i sagen, som vi mener kan knyttes direkte til drabet, men vi har fortsat et stort efterforskningsarbejde foran os. Et arbejde som vi forventer vil afdække yderligere personer med en rolle i sagen, siger politiinspektør Michael Kjeldgaard.

Abukar Ali var kendt under kunstnernavnet Shmur. Han blev kun 25 år. Privatfoto

Den 40-årige anholdte bliver fremstillet i grundlovsforhør klokken 13.30 onsdag ved Retten i Aarhus.

Af hensyn til efterforskningen anmoder anklagemyndigheden om lukkede døre ved grundlovsforhøret, og Østjyllands Politi ønsker derfor ikke at oplyse yderligere detaljer om sagen.

25-årige Abukar Ali producerede musik under kunstnernavnet Shmur. Inden sin død nåede han at udgive seks singler og blev sidste år anerkendt i musikmagasinet Soundvenue, som et nyt håb for Aarhus’ rapscene.

Drabet på den aarhusianske rapper var det første ud af to drab på ni timer mellem 22. og 23. juli i Aarhus. Den unge mand forsøgte ifølge flere vidner at flygte fra sin drabsmand, men blev ramt af skud og sank sammen ved en hestefold tæt på travbanens parkeringsplads.

Senere samme nat blev den 42-årige Satudarahprospect Mohammad Al-Zerjawi - også kaldet Frisør Mudi - dræbt af knivstik i Brabrand i Aarhus.

Politiet betragter drabene som to uafhængige sammenstød blandt kriminelle persongrupper.

Der er fortsat ingen anholdelser i sagen om satudarahmedlemmet.

