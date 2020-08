Anholdt for drab på Satudarah-lærling

21-årig mand sigtes også for forsøg på drab, grov vold og trusler mod to andre mænd

En 21-årig mand, som var efterlyst for knivdrabet på rockerlærlingen Mohammad Al-Zerjawi på Lenesvej i Brabrand natten til 23. juli, har meldt sig selv til politiet.

Han fremstilles i dag klokken 14 i grundlovsforhør i Retten i Aarhus, hvor han 'sigtes for manddrab ved at have været med til at dræbe en 42-årig mand med knivstik på Lenesvej i Brabrand natten til den 23. juli' samt for 'forsøg på manddrab og for grov vold og trusler ved på samme sted at have stukket to mænd på 23 og 28 år med kniv', oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den unge mand og en 25-årig medsigtet blev allerede 21. august varetægtsfængslet in absentia, altså uden selv at være til stede i retten.

På det tidspunkt var formodningen, at de opholdt sig i udlandet.

En 26-årig mand blev ved samme lejlighed fremstillet og varetægtsfængslet i fire uger.

Ved grundlovsforhøret 21. august benyttede anklageren sig af den skærpende paragraf 81a - den såkaldte bandeparagraf - da politiet mener, at opgøret var egnet til at skabe en konflikt mellem på den ene side Brabrand-gruppen og på den anden side Satudarah.

Mohammad Al-Zerjawi var lærling i Satudarahs prospectafdeling i Aalborg. Før medlemskabet i den kriminelle gruppering arbejdede han som frisør i Viborg, hvor han var et kendt og vellidt ansigt i byen.

Den 26-årige nægter sig skyldig i alle forhold, men kærede ikke varetægtsfængslingen.

Snydt inden sin død

Den 42-årige Satudarahrocker Mohammad Al-Zerjawi, også kaldet Frisør Mudi, blev stukket ihjel på en øde parkeringsplads bag nogle boligblokke i Brabrand.

Drabet skete kort før klokken fire 23. juli.

Motivet for drabet er endnu ukendt, men ifølge Ekstra Bladets oplysninger blev den 42-årige rockerlærling forud for sin død angiveligt snydt i en hashhandel.

Dræbt Satudarah-lærling snydt

Kilder fortæller, at personer med relationer til Brabrand-banden i Aarhus solgte ham en form for spånplade-blanding i stedet for hash.

Præcis hvornår den kuldsejlede handel skal være sket, er uklart.

Fra frisør til rockerlærling

Drabet på Frisør Mudi vakte stor opmærksomhed, ikke mindst fordi det skete blot ni timer efter, at den 25-årige rapper Abukar Ali blev skuddræbt ved indgangen til Jysk Væddeløbsbane i Aarhus. De to drab har dog ifølge politiet intet med hinanden at gøre.

