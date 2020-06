Anholdt for drabsforsøg: Mand stukket med kniv

Politiet har i nat afspærret Alsgade i Sønderborg. Det skete i forbindelse med et knvstikkeri, hvor to mænd var involveret, skriver jv.dk.

Til mediet udtaler vagtchef Ivan Gohr Jensen:

- Vi får et opkald klokken 03.02 på grund af uro og slagsmål. Det viser sig, at der har været et opgør mellem to mænd, hvor der er brugt kniv, siger vagtchef.

Den ene mand er blevet skadet af knivstik og er på sygehuset. Den anden mand er anholdt og forventes fremstillet i grundlovsforhør i dag, lørdag.

På twitter skriver politiet følgende:

En 48-årig mand fra Sønderborg bliver kl. 16.00 fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Sønderborg. Han er sigtet for drabsforsøg. Kl. ca. 03 i nat stak han i Alsgade i Sønderborg med kniv en 20-årig mand. Offeret er uden for livsfare. #anklager begærer lukkede døre #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) June 27, 2020

Politiet forventer at ophæve afspærringen i løbet af formiddagen, skriver jv.dk.

I følge BT er der tale om to østeuropæiske mænd.

Tilstanden på den mand, der blev bragt på sygehuset, meldes stabil.