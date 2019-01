Anholdt for femdobbelt drab: Søgte tilflugt hos mormor

En formodet femdobbelt drabsmand var på flugt i et døgn, inden han blev anholdt i sin mormors hus

Et grufuldt syn mødte en gruppe betjente lørdag morgen i en trailerpark i byen Gonzales i staten Louisiana i USA. Sølet ind i blod blev ægteparret Keith og Elizabeth Theriot på 50 år fundet i deres hjem.

- Faderen (Keith Theriot, red.) var hårdt såret, da vi fandt ham. Vi var i stand til at få en døende mands sidste ord. Det var akkurat nok information til, at vi ved, at det var hans søn, som begik denne handling, lød det fra politichef Bobby Webre i en erklæring efter fundet af forældrene, som begge afgik ved døden kort efter.

Efter en intens eftersøgning blev sønnen, den 21-årige Dakota Theriot, anholdt søndag morgen. Han er hovedmistænkt for at have dræbt forældrene, sin kæreste, sin svigerfar samt sin svoger.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt Sky, CNN og USA Today.

Flygtede til mormor

Kæresten, den 20-årige Summer Ernest, hendes far, 43-årige Billy Ernest, og hendes lillebror, 17-årige Tanner Ernest, blev lørdag fundet skuddræbt i deres hjem i Livingston, Louisiana.

Politiets teori går på, at Dakota Theriot efter massakren af svigerfamilien tog svigerfaderens lastbil og kørte ned til sine forældre i trailerparken ikke langt fra svigerfamiliens hjem. Her skød Dakota Theriot angiveligt forældrene, inden han flygtede nordpå.

En eftersøgning blev iværksat, og godt et døgn efter de uhyggelige ligfund kunne politiet konstatere, at anholdelsen af den formodede femdobbelte drabsmand var en realitet.

Anholdelsen fandt sted i Dakota Theriots mormors hus i byen Warsaw i staten Virginia mere end 1600 kilometer nordøst for de to gerningssteder i Louisiana.

Ifølge politichef Stephan Smith bad mormoderen myndighederne sørge for, at huset var sikkert, inden hun kunne vende hjem. Da politiet i Virginia ankom til mormoderens hus, blev de mødt af en bevæbnet Dakota Theriot, som dog blev anholdt uden dramatik.

Han vil nu blive fragtet fra Virginia til Louisiana, hvor han vil blive retsforfulgt for de fem drab, ulovlig våbenbesiddelse samt ulovlig indtrængen. Ifølge politichef Jason Ard er motivet for drabene endnu ukendt.