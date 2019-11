Anholdt for narko-kørsel på løbehjul

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En 26-årig mand fra Esbjerg er blevet anholdt for at have kørt narko-kørsel på sit el-løbehjul.

- En af vores politipatruljer så manden komme kørende ned ad Storegade i Esbjerg og fik lyst til at tale med ham, fortæller vagtchef Henrik Sønderskov til Ekstra Bladet.

Da manden virkede påvirket, blev han anholdt og sigtet for at køre under påvirkning af euforiserende stoffer.

- Jeg ved ikke, hvor stærkt manden kørte, siger vagtchefen.

Ifølge vagtchefen er bøden ved førstegangs-kørsel 2.000 kroner. Anden gang er bøden på 4.000 kroner.

- Og tredje gang falder der en fængselsstraf. Der er dog ikke tale om, at folk får frakendt deres kørekort, fordi de kører påvirkede på el-løbehjul, oplyser vagtchefen.