Anholdt for rovmord på 81-årig

En 81-årig kvinde er fundet dræbt i sin lejlighed i København, og politiet mener, at drabet er sket i forbindelse med et hjemmerøveri.

Politiet anholdt lørdag aften en 26-årig mand, der sigtes for særligt groft røveri og drab.

Han fremstilles søndag i Københavns dommervagt med krav om varetægtsfængsling. Politiet vil begære lukkede døre af hensyn til efterforskningen.

Politiet fandt kvinden død i fredags, men politiet har holdt drabet hemmeligt indtil i dag.

Det var pårørende, som var bekymrede over ikke at kunne komme i kontakt med hende, der ringede til politiet, og en patrulje fandt kvinden død under mistænkelige omstændigheder.

Der blev holdt ligsyn lørdag, der bekræftede mistanken om drab, men der foretages først obduktion søndag, så vicepolitiinspektør Brian Belling ønsker ikke at sige noget om, hvordan kvinden formodes dræbt.

- Det er meget begrænset, hvad jeg kan sige om sagen. Vi har en masse efterforskning i gang, siger Brian Belling.

Politiet kan ikke sige, om der eventuelt er medgerningsmænd på fri fod.

- Det er en af årsagerne til, at vi beder om dørlukning, siger Brian Belling.

Foruden drab sigtes den 26-årige for hjemmerøveri efter straffelovens § 288 stk. 2, der handler om, at gerningsmanden er trængt ind i et privat hjem for at begå røveri.