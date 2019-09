Anholdt for spirituskørsel: Så havde de sex i politibilen

Et par fra Florida tog det tilsyneladende ikke så tungt, da de blev taget for at køre beruset på cykel. I hvert fald valgte de kort tid efter at have sex bag i politibilen

Betjente i Florida skal være vidne til meget.

Men det er nok alligevel de færreste, der har haft en oplevelse, som den betjent, der fredag aften anholdt 31-årige Aaron Thomas og 35-årige Megan Mondanaro for at køre på cykel i spirituspåvirket tilstand.

De havde nemlig sex bag i politibilen, efter de blev anholdt.

Det skriver Daily Mail og Miami Herald.

Betjenten så parret køre på cykel uden lygter omkring klokken 23.40 fredag aften. Da han stoppede dem, blev de desuden sigtet for at køre i beruset tilstand, da betjenten kunne lugte alkohol på dem, og fordi de havde blodsprængte øjne.

Men parret tog åbenbart ikke anholdelsen så tungt, for efter de var blevet placeret i bilen, begyndte de at have sex på bagsædet.

- Mens jeg var ude af min patruljevogn, tog Megan og Aaron deres tøj af og begyndte at have sex.

- Da jeg åbnede døren for at stoppe dem, var Aaron nøgen og Megan havde bukserne nede, noterede betjenten om anholdelsen.

Aaron Thomas blev trukket ud af bilen, men han formåede at slippe ud af betjentens greb og stak derefter af gennem en nærliggende parkeringsplads.

Han blev dog senere fanget bag en butik, og så kunne betjenten tilføje endnu en sigtelse - tyveri.

Aaron Thomas havde nemlig stadig håndjernene på.

Begge de involverede har flere tidligere domme. Senest har Aaron Thomas afsonet 46 dages fængsel for vold mod en betjent, mens Megan Mondanaro har afsonet 60 dage for at forbryde sig mod en prøveløsladelse fra en tidligere dom.