Anholdt i hashgade: Snakkesalig pusher atter bag tremmer

Benægter hashsalg i Pusher Street - han var der kun for at købe nogle joints, forklarer 35-årig

Han er tidligere dømt for hash i Christianias Pusher Street, og i går måtte den 35-årige mand atter gå den tunge gang og tage plads i Københavns Dommervagt i forbindelse med en fornyet sigtelse om handel hash i den verdensberømte hashgade.

En sigtelse, han ved gårsdagens retsmøde nægtede sig skyldig i.

Sidste hashdom modtog han 27. marts 2015, hvor han var en af mange, der blev dømt i sagen kaldet Nordlys-sagen.

Her fik han fem års fængsel, hvoraf han har afsonet tre et halvt år. Det kom frem ved mandagens grundlovsforhør.

Ved Nordlys-sagen blev han kendt som den snakkesalige pusher, fordi han dengang ikke havde overholdt de mest basale sikkerhedsprocedurer i den kriminelle lærebog. Blandt andet havde han i telefonsamtaler med sin daværende kæreste åbenlyst fortalt om sine forretninger, og hvor mange penge han tjente i forbindelse med sit 'arbejde' i Pusher Street.

Trak rocker med i fængsel

Dengang var hans åbenmundede facon med til at inkriminere en rocker, som også blev dømt i sagen.

Søndag var den 35-årige så atter løs i Pusher Street, hvor han blev anholdt omkring kl. 13.30. Han sigtes for handel med cannabisprodukter i hashbod nr. 62 i forening med yderligere en person.

Ved anholdelsen havde den 35-årige ifølge sigtelsen været i besiddelse af 157 gram hash, 20 store joints, knap 20 gram skunk, 73 almindelige joints samt noget hasholie.

I forbindelse med grundlovsforhøret dokumenterede anklageren, Louise Nielsen, politiets observationsrapporter.

Heraf fremgik det, hvordan politiet gennem en periode diskret havde holdt hashbod nr. 62 under opsyn, og disse rapporter beskrev, hvordan den 35-årige er blevet set sælge hash fra hashboden.

Er på kontanthjælp

Ved grundlovsforhøret forklarede den sigtede, hvordan han har boet på Christiania siden han var tolv år gammel, og at han var på kontanthjælp.

Da han blev anholdt, havde han netop erhvervet sig to joints og stod og snakkede med den person, som han havde købt jointsne af.

Han nægter at være del af den organiserede handel med hash i Pusher Street, og at det var tilfældigt, han lige opholdt sig ved den pågældende hashbod, da politiet kom.

Under grundlovsforhøret forklarede manden, at han blev overfaldet og lagt ned på jorden, hvor han blev erklæret for anholdt.

Dommeren fandt dog, at der var begrundet mistanke for sigtelserne, og derfor blev han varetægtsfængslet i foreløbigt ti dage.