Anholdt i narkosag efter politiskud

To personer skal fremstilles for en dommer efter dramatisk politiaktion

To personer er blevet anholdt, efter Københavns Politi afgav skud ved Bella Center i København i aftes.

I dag oplyser politiet, at de to anholdte skal fremstilles i grundlovsforhør i Aarhus her til formiddag.

Det var Særlig Efterforskning Vest, som i samarbejde med Københavns Politi stod for anholdelserne.

- Anholdelserne onsdag er en del af en efterforskning af alvorlig narkokriminalitet. Af hensyn til efterforskningen er der ikke yderligere oplysninger, lyder det i en pressemeddelelse.

De to anholdte er 22 og 26 år.

Hvorfor politiet affyrede varselsskud er ikke oplyst, men det var en stor politiaktion, der udspillede sig i krydset mellem Vejlands Allé og Ørestads Boulevard. Ekstra Bladets mand på stedet kunne berette, at politiet var massivt til stede i området.

- Omkring fire politibiler omringer en taxa i krydset, lød det.

Politiet kunne i aftes ikke fortælle, hvorvidt det var chaufføren af taxaen, der blev anholdt, eller om det var kunder i bilen, men vagtchefen oplyste, at man havde affyret et varselsskud samt et ikke nærmere defineret antal skud mod dækkene på gerningsmændenes bil.

Ingen kom til skade under aktionen.

Som altid, når der er afgivet skud, skal Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) undersøge omstændighederne nærmere.

Flere patronhylstre lå på jorden, efter at politet havde afgivet skud. Foto: Kenneth Meyer.

Politi affyrer skud i København