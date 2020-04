Anholdt i nat: 11 års fængsel i dag

En 57-årig mand er tirsdag blevet idømt en straksdom på 11 års fængsel for besiddelse af 'ikke under' syv kilo amfetamin

Det var kort proces for en 57-årig mand, der blev anholdt på sin bopæl i Silkeborg i nat, og tirsdag blev idømt en straksdom på 11 års fængsel for besiddelse af 'ikke under' syv kilo amfetamin ved et grundlovsforhør i Retten i Horsens.

Manden havde dog en reststraf 'i banken' på fire et halvt års fængsel for ligeartet kriminalitet, fortæller anklager Sine Cully.

Hun fortæller, at der ikke har været tale om en længerevarende efterforskning, og sagen er nu fremmet til dom på den sigtedes forklaring.

- Særlig Efterforskning Vest finder lidt over syv kilo amfetamin på en adresse i Horsens, og manden, som har rådighed over de lokaler, erkender, at det er hans amfetamin. Og det er det, han får en dom for i dag, fortæller hun.

- Det lyder usædvanlig, at man bliver anholdt om natten og får 11 års fængsel dagen efter ...?

- Det er ikke så usædvanligt. Hvis man erkender, og man kan sige, at der ikke er yderligere efterforskning i sagen, så er sagen sådan set klar til dom. Og hvis den sigtede, retten og anklagemyndigheden er indstillede på det, så er det sådan, det er, siger anklageren og tilføjer, at udmålingen 'ligger inden for skiven'.

Hun havde nedlagt påstand om 11-12 års fængsel inklusive reststraffen, mens forsvareren påstod ni år. Anklageren fortæller, at der i skærpende retning er lagt vægt på, at den dømte havde reststraffen stående og dermed begik det nye forhold i prøvetiden.

Den dømte modtog dommen.