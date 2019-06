Anholdt i nat: Mistænkt for groft voldtægtsforsøg i lufthavn

Politiet har anholdt en 24-årig mand og sigtet ham for forsøg på voldtægt mod kvindelig medarbejder i Københavns Lufthavn

En 24-årig mand med udenlandsk statsborgerskab bliver i dag fremstillet i Københavns Dommervagt sigtet for voldtægtsforsøg.

Det oplyser dommervagten til Ekstra Bladet.

Manden er mistænkt for at stå bag et groft voldtægtsforsøg på en kvindelig medarbejder i Københavns Lufthavn lørdag morgen omkring klokken 07.30.

Ifølge sigtelsen blev kvinden overfaldet bagfra med halsgreb, men ugerningen mislykkedes og den formodede gerningsmand flygtede herefter gennem lufthavnens check-in område og mod tog-stationen.

Herfra tog han ifølge politiet Øresundstoget mod Østerport.

Ifølge politiet blev den 24-årige mand anholdt i nat.

Politiet udsendte lørdag eftermiddag en efterlysning med billede af den formodede gerningsmand. Det er derfor et tip fra en borger, som førte til, at politiet omkring klokken 03 natten til søndag kunne anholde den 24-årige mand.

Han fremstilles i grundlovsforhør søndag over middag med henblik på varetægtsfængsling.

Opdateres..