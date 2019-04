Anholdt i Pusher Street: Mindre-årige stod i hashbod

To drenge anholdt kun få dage efter, at politiet anholdt anden 16-årig dreng

To mindre-årige drenge på henholdsvis 16 og 17 år er anholdt af politiet i Pusher Street i går onsdag. Det oplyser Simon Hansen, politikommissær, Københavns Politi.

Han fortæller, at de to drenge blev anholdt. mens de stod i en hash-bod i den verdensberømte hashgade. Drengene blev fundet i besiddelse af flere hashprodukter og kontanter. De sociale myndigheder blev efterfølgende kontaktet.

Efter endt afhøring blev de to løsladt igen, oplyser Simon Hansen. Begge er fortsat sigtet i sagen.

Konkret er drengene i fællesskab sigtet for besiddelse af 220 gram hash, 78 gram skunk, 25 joints, fem hashkager samt 600 kr.

- Det er ikke usædvanligt, at der opholder sig mindre-årige i Pusher Street, men det altså usædvanligt, at vi ser så unge arbejde i en hashbod, siger Simon Hansen.

- Jeg finder det overraskende, at man har samvittighed til at sætte to så unge til at arbejde for sig i en hashbod, tilføjer han.

Anholdelserne i går kommer efter, at politiet 1. april anholdt en 16-årig dreng, der blev taget, mens han kastede indholdet fra en hashbod i søen bag volden ved værtshuset Nemoland.

Det skete i forbindelse med at politiet gennemførte en af deres aktioner rettet mod den åbenlyse og organiserede handel med hash i Christianias Pusher Street.

- Det er nok for tidligt at tale om en direkte tendens, men jeg finder det bekymrende, at vi på få dage anholder så unge drenge i forbindelse med den organiserede handel med hash derude, siger Simon Hansen.