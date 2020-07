Anholdt i ubegribelig sag: Nu er han død

Franske Francois Camille Abello er blevet fundet død i sin celle i Jakarta i Indonesien, hvor han var anklaget for overgreb på 305 børn.

Det skriver CNN.

Politiet mener, at der er tale om selvmord.

Ekstra Bladet beskrev søndag sagen. Samme dag blev han ifølge CNN erklæret død.

Se også: Fransk mand anholdt for overgreb på flere end 300 børn

På mandens computer har man fundet skræmmende videoer, der viser manden udføre overgrebene på de mange børn.

Talsmand for politiet i Jakarta fortæller, at Francois Camille Abello blev anholdt i sidste måned. Anholdelsen fandt sted på et hotelværelse, hvor han var sammen med to nøgne piger.

Politiet fik et tip fra beboere tæt på hotellet. De mistænkte manden for at misbruge børn, og det førte til den endelige anholdelse.

Ifølge indonesisk lov risikerede Abello at modtage dødsstraf, hvis han var blevet dømt skyldig.

Børnene på videoerne menes at være mellem ti og 17 år.

65-årige Abello var pensionist og ønskede ikke at samarbejde med politiet i sagen. Blandt andet har han nægtet at udlevere kodeordene til computeren og programmerne derpå. Han forholdt sig stille under pressemødet, hvor politiet fremlagde sagen for offentligheden.

Politiet fortæller, at størstedelen af børnene har været hjemløse. Abello har lokket med at gøre dem til modeller og betalt dem, hvad der svarer til mellem 110 og 460 kroner.

Gav børnene et afslag, fik de tæv.