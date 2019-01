Anholdt med hash i lommen: Det er ikke mine bukser

Den unge mand uden kørekort er også sigtet for narkokørsel og besiddelse af stoffer samt for at opgive falsk identitet

En 21-årig mand forsøgte tirsdag at narre politiet, da han klokken 17.47 blev standset på Kongsvang Allé i centrum af Aarhus. Den unge mand kom kørende i en varebil, og da han efter standsningen virkede påvirket, blev han anholdt og sigtet for narkokørsel.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den 21-årige oplyste herefter sit navn og personnummer og fortalte samtidig, at han havde glemt sit kørekort.



I hans lommer fandt betjentene en klump hash, som den 21-årige dog nægtede at kende noget til. Bukserne var nemlig ikke hans, forklarede han. Han havde blot lånt dem og anede intet om, at der skulle befinde sig en klump hash i den ene bukselomme.



På vej ind på politistationen i Aarhus blev den 21-årige igen spurgt om sin identitet, og nu erkendte han, at han havde opgivet falsk navn til at begynde med.

Det viste sig siden, at den unge mand slet ikke havde noget kørekort, så ud over sigtelser for narkokørsel, besiddelse af stoffer og opgivelse af falsk navn fik han også en sigtelse for at køre uden førerret.