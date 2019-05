Anholdt med syre ved sprogskole: 'Jeg vil blinde alle perkere'

Iført elefanthue, bærende på en fiskestang og med to grønne flasker med saltsyre og salmiakspiritus i hver bukselomme gik en 39-årig mand hen mod Sprogskolen i Kolding, mens han truede:

- Jeg vil hælde syren i hovedet på alle perkere, så de bliver blinde, mister lugtesansen og aldrig vil komme til at smage igen.

Politiet anholdt manden, inden han kunne nå at gøre alvor af truslerne, og han blev varetægtsfængslet dagen efter episoden, der skete 23. oktober sidste år.

I næste uge stilles manden, der under varetægtsfængslingen er fyldt 40 år, for Retten i Kolding.

Her er han er tiltalt for truslerne ved Sprogskolen og en lang række andre dødstrusler mod politifolk og kommunale sagsbehandlere, som han var vred på.

Sympati med Anders Breivik

Under grundlovsforhøret i oktober sidste år kom det ifølge jv.dk frem, at han sympatiserede med terroristen Anders Breivik og med Adolf Hitler. Han forklarede om syre-episoden, at han blot skulle hjælpe en veninde med en tilstoppet vask.

Den 40-årige, der nægter sig skyldig, er tiltalt for 38 kriminelle forhold. Herunder produktion af ulovligt fyrværkeri, fordi politiet i en container på Raffinaderivej i København S. fandt kemikalier og 4000 paprør til fremstilling af ulovlige kanonslag.

Også i et lagerrum på et lagerhotel i Kastrup opbevarede han, ifølge tiltalen, kemikalier til produktion af ulovligt fyrværkeri.

Containeren på Raffinaderivej kunne hvert øjeblik ryge i luften til fare for andre, fordi peroxid og aluminiumspulver blandt andet blev opbevaret sammen med en lighter.

Fandt våbenlager

Ransagningen af fyrværkerifabrikken førte politiet til en grusgrav i Roskilde, hvor politiet fandt et nedgravet våbenlager. Skydevåben, ammunition og en røghåndgranat var gravet halvanden meter ned i jorden i plomberede PVC-rør.

Våbenlageret omfattende en Heckler & Koch pistol, en Colt revolver, et Winchester enkeltløbet haglgevær og en tysk Mauser riffel. Det er ikke lykkedes for politiet at finde ud af, hvor våbnene stammer fra.

Knapt tre uger inden syre-episoden ved Sprogskolen i Kolding havde den 40-årige, ifølge tiltalen, også opsøgt Sprogskolen. Her sagde han til en ansat: 'Er der nogen perkere derinde, for så skal de dø. Hvis underviser dem, skal du også dø'.

Ifølge anklageskiftet er den 40-årige flere gange blevet anholdt på offentlige steder med knive, en økse og et træbat.

Indtalte trusler

Ifølge anklageskriftet blev både politifolk ved Sydøstjyllands politi og en socialrådgiver ved Kolding Kommune udsat for gentagne trusler fra den 40-årige, der blandt andet indtalte truslerne som talebeskeder på deres telefoner.

En kvindelig betjent fik denne svada: 'Hallo din luder. Du er ikke det ariske folk og danerne værdig'.

En socialrådgiver blev flere gange truet med drab og lemlæstelse, lyder tiltalen.

Truslerne var undertiden også racistiske: 'Hallo. Dit ikke racemæssige rene. Du er et svin, din skævøje. Du skal ikke leve i det her land. Du skal skride. Du er ikke daner og du er ond.'

Retssagen i Kolding starter 23. maj.