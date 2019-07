Anholdt på tog fra Danmark: Havde våben på sig

To personer er blevet anholdt på et tog fra København til Malmø. Bomberyddere måtte tilkaldes

En togrejse fra København til Malmø udviklede sig tirsdag eftermiddag dramatisk.

Det skriver svenske Aftonbladet.

Ifølge avisen har svensk politi anholdt to personer, der var på toget fra København til Malmø. De er mistænkt for overtrædelse af våbenloven og for at forberede en handling, der kan forvolde fare for andre.

Ifølge Expressen var det de svenske toldere, der slog alarm, da de opdagede en 18-årig mand, der opførte sig mistænkeligt. Derfor blev politiet tilkaldt

- Vi fandt en person i toget, som havde et muligt skydevåben. Ved en samtale opstod der mistanke om hans rejse og forehavende. Man foretog en visitation og fandt en våbenlignende genstand i hans bagage. Han blev anholdt for våbensmugling i første omgang, siger talskvinde i tolden Ann-Sofie Hansson.

Samtidig oplyser hun, at politiet lige nu er i gang med at undersøge genstanden, ligesom hun oplyser, at bomberydderne måtte tilkaldes.

Foruden den 18-årige mand er en 25-årig mand også anholdt.

Det er uklart, hvad hans rolle i sagen har været, men politiet har mistænke om, at han også har noget med sagen at gøre.

Anholdelsen fandt sted på Malmø Centralstation uden den store dramatik.

Opdateres...