Anholdt to gange på tre timer uden kørekort

En 24-årig mand fra Hanstholm har åbenbart svært ved at fatte, at han ikke må køre bil uden kørekort.

Hele to gange på kort tid blev han stoppet af politiet, fordi han ikke har kørekort, skriver nordjyske.

Manden blev først gange stoppet torsdag klokken 17.35 i Thisted. Her trillede han rundt sammen med en 23-årig kvinde. Da hun var ejer af bilen, blev hun sigtet for at have overladt køretøjet til en person uden kørekort.

Mindre end tre timer senere kunne betjente så konstatere, at manden endnu en gang var ude at køre. Han blev denne gang stoppet på Thistedvej uden for Hanstholm.

Den 24-årige åbenbart meget køreglade mand må nu forvente at få en bøde for at have kørt bil uden kørekort hele to gange.