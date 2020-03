Anker udsat for frækt tricktyveri: - De skulle undersøge for corona

Har du været udsat for svindlere, der udnytter coronasituationen? Kontakt os på 1224@eb.dk eller på SMS/MMS på 1224 (koster alm. takst)

Usle tricktyve misbrugte frygten for coronavirus, da de snød sig ind i 73-årige Anker Pedersens og hans 80-årige hustrus rækkehus på Storager i Hedehusene lørdag eftermiddag.

De tre mænd var alle iført mundbind.

- De sagde, de skulle undersøge det hele på grund af corona, og så ledte de hele huset igennem og kiggede i vores skuffer. Det var jo bare et påskud, konstaterer Anker Pedersen.

Det var først bagefter, at det gik op for ægteparret, at der var tale om tricktyve, og at de havde stjålet konens smykker og hans pung med et mindre kontantbeløb, sygesikringsbevis, kørekort og hævekort.

– Vi skulle jo have ladet være med at lukke dem ind. Men de forvirrede os jo, siger han og tilføjer:

- Det er jo ubehageligt. Konen er lidt rystet.

Hverken han eller hustruen kom fysisk til skade ved tricktyveriet.

Bagefter har ægteparret fundet mærker på døren, der tyder på, at tricktyvene først har prøvet at brække døren op.

Talte dansk

Det er Københavns Vestegns Politi, der efterforsker sagen. Her lyder det, at der er tale om en sag, de ser på med alvor, og de hører gerne fra eventuelle vidner i sagen.

Tricktyvene signaleres alle som dansktalende, iført sort tøj og mundbind.

I forvejen tænker ægteparret over risikoen for corona, fordi det er i nyhederne hver dag. Og oplevelsen har fået dem til at være ekstra påpasselige.

Det feje tricktyveri, hvor tyvene udnyttede coronasituationen, har chokeret naboerne på den lille vej med blot syv huse.

- Jeg synes simpelthen, at det er så usselt. Det kan næsten ikke blive mere lavt, siger 76-årige Erling Andersen, mens 42-årige Gitte siger:

- Det er så lavt at ramme folk på den måde med noget, der lammer Danmark så meget i forvejen.

Hun er overbevist om, at hun så tricktyvene køre fra stedet i hurtig fart i en hvid varevogn, da hun stod tilfældigt og kiggede ud ad køkkenvinduet i lørdags.

- Det er ikke normalt at køre med den hastighed her, og i første omgang tænker jeg, at det er lidt spøjst, men gør ikke mere ved det, fortæller Gitte, der ikke så personerne i bilen.

En lille time senere kom en sort varebil, og denne gang var det politiets teknikere.

- Og så kæder jeg det sammen og går ned og fortæller, hvad jeg har set, siger hun.

Så mistænkelig bil

Tilfældet ville, at hun søndag så selvsamme bil, der har nogle særlige kendetegn på bagruden, i krydset, og hendes mand nåede ud og tage et billede af nummerpladen, som de sendte til politiet. De håber nu, at det kan føre til tricktyvene.

Københavns Vestegns Politi bekræfter, at de har et foto af en bil i sagen, men de har endnu ikke fastslået, at der er tale om gerningsmændenes køretøj. Derfor er det ikke et foto, de pt. vil offentliggøre.

Hele situationen påvirker nabolaget.

- Det er ikke rart. Vi har også som naboer talt sammen og taget vores forholdsregler og instrueret børnene i ikke at lukke op for fremmede og kigge ud ad vinduet først for at se, hvem der banker på. Det er aldrig rart, at det kommer så tæt på, siger Gitte.

Flere svindelsager

Opfindsomheden er stor hos svindlere, der udnytter befolkningens corona-bekymring.

I Bjæverskov fik et par ældre mennesker besøg af to mænd, den ene iført hvid støvmaske, der var ude for at instruere ældre i, hvordan de kunne undgå at blive smittet.

Her kom de dog ikke ind.

Samme skepsis havde en 70-årig kvinde fra Aarhus-området, da to unge mænd og en kvinde bankede på hendes terrassevindue, viftede med nogle papirer og sagde noget om coronavirus. Men hun stod noget forskrækket tilbage, efter de var forsvundet igen.

I Nordsjællands Politis lykkedes det to gange i sidste uge svindlere at komme ind til ældre kvinder under påskud af, at de skulle vise, hvordan man sprittede sit hjem af. Her slap svindlerne afsted med kontantbeløb, bankkort og et pengeskab.

Fredag advarede Interpol om flere svindelsager, som tager udgangspunkt i coronavirus.

Eksempelvis har kriminelle fået folk til at overføre penge for køb af ansigtsmasker eller andet udstyr, selv om de ikke har haft til hensigt at levere varerne, ligesom svindlere har forsøgt at narre fortrolige oplysninger ud af borgere ved i emails at udgive sig for at være en national eller international sundhedsmyndighed.

I en pressemeddelelse fredag opfordrede generalsekretær Jürgen Stock folk til at være varsomme.

– Kriminelle udnytter frygten og uvisheden, som er skabt af Covid-19 til at slå ned på uskyldige borgere, som kun ønsker at beskytte deres og deres kæres helbred, sagde han.

