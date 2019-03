Anklage: 13-årig slæbt to kilometer efter bus

En meget omtalt sag i Sverige, hvor en kun 13-årig dreng af en buschauffør blev smidt ud af bussen, fordi han lavede for meget ballade, ender nu med en retssag den 11. april, hvor buschaufføren vil blive tiltalt for medvirken til personskade.

Drengen hævder nemlig, at hans arm i forbindelse med udsmidningen fra bussen blev klemt fast i busdøren, og at han efterfølgende blev slæbt to kilometer efter bussen. Den 13-årige Ahmad brækkede i øvrigt armen i forbindelse med episoden. Den svenske buschauffør nægter imidlertid, at den 13-årige dreng er blevet slæbt efter hans bus.

Det skriver flere medier heriblandt SVT og Expressen.

Episoden fandt sted en januar-aften i 2018. Her var den 13-årige Ahmad Rekkab sammen med tre venner i en bus på vej hjem fra fodboldtræning i byen Angered. Drengene larmede og lavede ballade i bussen og blev efterfølgende smidt ud af bussen, efter at de i forvejen havde fået en advarsel fra buschaufføren.

Jeg blev slæbt efter bussen

I forbindelse med udsmidningen hævder Ahmad, at hans ene arm sad fast i busdøren, og at han efterfølgende blev slæbt to kilometer efter bussen:

- Min hånd var inde i bussen og min krop var udenfor bussen. Bussen begyndte at køre, og jeg måtte holde mig fast med højre hånd ved hjulene. Jeg blev slæbt efter bussen, mens mine ben gled på jorden, fortæller Ahmad Rekkab til SVT.

Efter episoden kom Ahmad Rekkab på skadesturen, hvor det blev konstateret, at han havde brækket den ene arm. Han havde hævninger på både venstre og højre fod samt hudafskrabninger på næsen.

(artiklen fortsætter under billedet)

13-årige Ahmad Rekkab fremviser her sin brækkede arm. (Foto: Politiet)

Den voldsomme episode blev efterfølgende politianmeldt og har nu ført til, at buschaufføren er blevet tiltalt for medvirken til personskade.

Ifølge assistentanklageren Marie Johnson har ofret og to vidner fortalt om episoden på en meget omfattende og detaljeret måde. I bevisførelsen vil der også blive benyttet fotografier af de fysiske skader på Ahmad Rekkabs krop samt skader på hans tøj og sko.

Buschaufføren nægter imidlertid alt. I et forhør med politiet har han forklaret, at han selv på et tidspunkt forsøgte at åbne døren. Og det var grunden til, at hans arm sad fast.

Forsvarsadvokaten Ralph Ekman fortæller også, at chaufføren bestrider, at Ahmad Rekkab skal have hængt udenfor hans bus, mens bussen kørte.

Dybt uretfærdig sag

Ifølge forsvarsadvokaten kan bussen slet ikke køre, hvis dørene ikke er lukket ordentligt.

Til Expressen siger han følgende:

- Min klient er meget rystet over hele sagen, som han synes er dybt uretfærdig. Han fortæller også, at han havde kunnet se i sidespejlet, hvis nogen havde hængt fast i døren udenfor bussen, fortæller Ralph Ekman.

I Göteborg er der kamera-overvågning i busser og sporvogne. Men politiet har i det her tilfælde ikke bedt om at få udleveret film fra overvågnings-kameraet. De bliver i øvrigt slettet indenfor 24 timer.

Trafikområdechefen Henrik Cederqvist fra busselskabet Keolis, der er ansvarlig for busserne i Göteborg, udtaler i øvrigt, at bussen ifølge en teknisk undersøgelse vil bremse, hvis en af busdørene er åbne. Den omtalte bus er også undersøgt, og den viser ingen fejl.