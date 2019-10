Anklage: Bad sine børn tage selerne af - og kørte galt med vilje

En amerikansk mor kan se frem til at blive anklaget for firedobbelt drabsforsøg, efter at hun med vilje kørte galt, mens hendes fire børn var på bagsædet.

Ifølge CNN bad kvinden fra Florida børne om tage selerne af. Herefter skulle hun have sagt:

- Djævelen kan ikke skade jer, han skader kun onde mennesker.

- I har lyset fra Jesus inden i jer, og kun Jesus kan kurere os.

Og til sidst smadrede hun sin hvide bil ind i et tre.

Ond magi

Da politiet i Ocala, Florida, kom til stedet, stod kvinden foran de totalskadet bil.

Hun fortalte en betjent, at hendes mand havde kastet en ondskabsfuld besværgelse over hende, hvilket havde fået hende til at forulykke. Derudover fortalte hun, at hun var påvirket af cannabis.

'Hun blev ved med at rable om en forbandelse og voodoo,' står i politirapporten ifølge CNN.

Politiet konkluderer, at hun bevidst kørte galt, da der ikke er nogen bremsespor ved ulykkestedet.

Stabil tilstand

Alle børnene blev transporteret til hospitalet, og deres tilstand beskrives som stabil.

Nu kan kvinde se frem til en anklage, der lyder på firedobbelt drabsforsøg.

Når hun er blevet udskrevet fra hospitalet, vil hun blive overdraget til politiets varetægt.

