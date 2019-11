Anklage: Bandemedlem ville dræbe offer under hjemmerøveri

Da det en lørdag aften i september sidste år ringede på døren hos en mand i Greve, blev han mødt af to maskerede mænd, der stak en pistol op i ansigtet på ham og trængte ind i hjemmet med ordene: "Giv os alt, hvad du har".

De tvang manden til at udlevere en taske med 11.000 kroner og en telefon, hvorefter de gennemrodede huset efter flere værdier.

Derefter truede den ene mand ham med pistolen og ordene: "Lad os så se, hvor sej en rapper du er - hvis jeg skyder dig i knæet, melder du det så til politiet?", hvorefter han skød offeret i benet.

Men trængslerne for offeret var ikke overstået. Røveren rettede nu pistolen mod hans overkrop og trykkede af flere gange. Men pistolen klikkede. Røveren tog ladegreb og forsøgte igen uden held at skyde.

Tirsdag i næste uge sidder et medlem af banden Brothas på anklagebænken i en nævningesag ved Retten i Glostrup. Men ifølge anklagemyndigheden har han mere end hjemmerøveriet og drabsforsøget på offeret på sin samvittighed.

To uger efter det dramatiske hjemmerøveri var han ifølge anklageskriftet den ene af to mænd, der fra en knallert affyrede mindst 11 skud mod to mænd i Gersagerparken i Greve.

De to mænd blev ikke ramt af skuddene, og det lykkedes dem at stikke af.

Skyderiet fandt sted i en visitationszone, som politiet havde oprettet i et forsøg på at dæmme op for blandt andet skyderier i en konflikt mellem Brothas og udbrydergruppen NNV.

Manden er desuden tiltalt for i to tilfælde at have været i besiddelse af skarpladte skydevåben som led i en bandekonflikt.

Endelig er han tiltalt for i Hundige at have udslynget grove trusler mod en person på grund af dennes ytringer i den offentlige debat.

Blandt andet skal han ifølge anklageskriftet have sagt: Wallah, du skal rammes. Jeg sværger, jeg sørger for, at du bliver ramt, mand. Bare vent at fucking se. Den der skudsikre vest, den beskytter ikke dit hoved.

Der falder dom i sagen sidst på måneden. Ifølge anklagemyndigheden er manden, der tidligere er dømt for vold, så farlig, at dommen bør lyde på forvaring og ikke fængsel, hvis han kendes skyldig.