Anklage: Beruset rigmand dræbte sin 11-årige søn i bådulykke

Et medlem af en af Mexicos rigeste familier er blevet anholdt og sigtet for uagtsomt manddrab på sin egen 11-årige søn, der døde på en bådtur i San Fransisco-bugten, da hans egen far ifølge politiets sigtelse i beruset tilstand i en bådulykke kom til at sejle over ham og hans storebror, mens de lå i vandet.

Den 57-årige Javier Burillo blev søndag anholdt i sin 67 millioner kroner dyre villa i Belvedere i Californien, fortæller politichef Michael Cronin.

Det skriver flere medier heriblandt Los Angeles Times , San Fransisco CBS og Washington Times

Herunder et Twitter-billede af multimillionærens hus:

Search warrant being served at Belvedere home of hotel owner Javier Burillo. He faces manslaughter charges after boating accident that killed is 11 year old son. No word what police hope tonfind. #abc7now pic.twitter.com/PTzLWu4HfU — Wayne Freedman (@WayneFreedman) September 16, 2019

Burillo Javier var i løbet af søndagen taget ud for at sejle i sin motorbåd i San Fransisco-bugten sammen med sine to sønner på henholdsvis 11 og 27 år. Begge drenge faldt imidlertid pludselig ud af båden i nærheden af øen Angel Island. Politichef Michael Cronin fortalte mandag på en pressekonference, at sønnerne angiveligt faldt ud af båden, fordi den pludselig sejlede ind i en stor bølge.

Burillo sejlede tilbage for at redde sine to sønner op af vandet. Men i den forbindelse kom han, ifølge sigtelsen, til at sejle ind i dem. Det lykkedes for Burillo at få hevet begge sine sønner ind på motorbåden igen. Herefter sejlede han straks ind til den nærliggende sejlklub Corinthian Yacht Club, hvor drengene kom i lægebehandling. Den yngste 11-årige søn døde imidlertid af sine kvæstelser.

Efter ulykken blev Burillo udsat for politiets alkoholtest, der afslørede, at han havde været beruset i forbindelse med ulykken.

Ifølge Washington Times er den velhavende mexicaners fulde navn Javier Burillo Azcarraga. Han er en ekstremt velhavende mexicaner med adskillige dyre ejendomme og eksklusive restauranter rundt omkring i Mexico. Han har også flere ejendomme i USA.