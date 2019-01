Anklage: Far voldtog datter mens brødre blev beordret til at holde hende

En 41-årig mand er anklaget for overgreb på sine fire børn, sin kone og familiens to hunde

En mindreårig pige er i perioden sommeren 2014 til efteråret 2017 i en alder på mellem seks og ni år blevet voldtaget ved fuldbyrdet samleje af sin far op til tre gange.

Den ene gang havde faderen beordret sine to sønner til at holde hende fast, mens han forgreb sig mod hende.

Det skriver Sjællandske.

Uhyrlighederne i meget store mængder og af en næsten ufattelig grovhed og brutalitet står at læse i et anklageskrift skrevet af advokaturchef Jeanette Wincentz Andersen ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Sjællandske har fået aktindsigt i anklageskriftet.

Den 41-årige mand nægter sig skyldig i alle anklager. De mange overgreb er gået ud over både hans fire børn, hans kone og familiens to hunde.

Ifølge anklageskriftet har han som et andet sex- og voldsmonster udøvet ugerningerne i familiens hus i Korsør og senere på en adresse i en mindre landsby ikke langt fra Korsør.

Her fik moderen til sidst nok i juni 2018 og gik til politiet, da hendes mand foran børnene havde taget kvælertag på hende, banket hendes hoved flere gange ind i væggen og truet hende med en kniv, mens han sagde: 'Se her børn, det er jeres mors sidste tid'.

Den 41-årige far har siddet varetægtsfængslet siden anholdelsen i august 2018. Strafferammen for mishandling og voldtægt af mindreårige er op til 12 års fængsel. Også mandens næstyngste datter samt de to sønner har han udsat for seksuelle overgreb og vold.

Alle fire børn er blandt andet skubbet ned ad husets trappe fra første sal.

Han er ligeledes anklaget for at kaste med og sparke til familiens to hunde, så de også røg ned ad trappen.

Det bliver et nævningeting ved Retten i Næstved, der afgør, om han er skyldig i de mange og meget grove anklager.