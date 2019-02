Anklage: Iscenesatte hadforbrydelse

Amerikansk aktivist beskyldt for at brænde eget hjem ned for at skabe opmærksomhed om homoseksuelles rettigheder

Den amerikanske homoaktivist Nikki Joly står anklaget for at brænde sit eget hjem ned med henblik på at skabe opmærksomhed omkring homoseksuelles rettigheder.

Det skriver The Detroit News.

Da huset brændte i 2017 kostede flammerne fem kæledyr livet. Dengang efterforskede FBI sagen som en hadforbrydelse.

I denne uge tog historien dog en uventet drejning, da politiet pludselig smækkede håndjernene på Joly, som blev beskyldt for selv at have tændt op i flammerne.

Han er nu sigtet for brandstiftelse.

Sagen kommer oven på sidste uges historie om skuespilleren Jussie Smollet, der ligeledes er anklaget for at iscenesætte en hadforbrydelse.

Benzin på tøjet

Politiet blev mistroiske over for Nikki Joly, da undersøgelser viste, at branden var blevet startet på et tidspunkt, hvor det ville være vanskeligt for andre end ham at stå bag den.

Der blev desuden fundet benzin på det tøj, som Joly var iklædt på dagen for brandstiftelsen.

To af aktivistens tidligere kollegaer kunne endvidere fortælle myndighederne, at han havde været frustreret over, at den lokale homoparade ikke havde skabt meget interesse eller protester.

Jolys advokat afviser dog alle anklager og fastslår, at hans klient absolut ikke har brug for at skabe mere opmærksomhed omkring sit aktivistiske arbejde, da han tidligere har modtaget dødstrusler på grund af det.