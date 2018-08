Anklage mod rapper: Pige kidnappet, mishandlet og voldtaget

Norsk politi har nu afsløret nogle af detaljerne i en voldsom sag, der har rystet den norske hovedstad Oslo.

To mænd og en kvinde, der alle er i tyverne, er tiltalt af den norske statsadvokat Monica Krag Pettersen i en sag, som hun kalder for en 'meget alvorlig'.

Det skriver tv2.no.

- Anklagemyndigheden mener, at de kan føre bevis for, at en pige blev voldtaget af en af gerningsmændene. Det understreger sagens alvor, siger Monica Krag Pettersen til tv2.no.

Ifølge anklageskriftet blev en ung pige kidnappet 25. august 2016. Hun blev derefter ført til et boligkompleks et rigmandskvarter i Oslo. I løbet af de næste 24 timer blev pigen holdt fanget og udsat for grov vold.

Tre gerningsmænd, to mænd og kvinde, bortførte den unge pige til denne bydel i Oslo. Foto: EB

Modbydelige detaljer

I løbet af natten til 26. august slog de tre tiltalte først den unge pige flere gange med en stum metal-genstand og tog kvælertag på hende. Men volden forsatte og blev grovere.

Hun blev også slået i ansigtet med et knojern og en flaske. Ifølge anklageskriftet blev hun også stukket med en kniv i låret.

Men grusomhederne sluttede ikke der. Gerningsmændene sprøjtede også morfin ind i kvindens krop. Ved injektionen, som de tydeligt ikke havde styr på, kom der luft ind i den unge piges årer.

Samtidig slukkede de tre gerningsmænd flere cigaretter på den unge piges krop. Og brækkede en af hendes fingre.

Voldtaget

Den hovedtiltalte i sagen er en 20-årig kendt rapper fra Oslo. Han er nu tiltalt have voldtaget den unge pige, da hun faldt i søvn på grund af morfinen.

Da pigen endelig slap væk fra lejligheden blev hun haste-indlagt på hospitalet i Oslo. Her lå hun en uge for at komme sig.

- Sagen har været en stor belastning for min klient. Hun lider forsat, siger Trine Rjukan, der er offerets advokat, tv2.no.

Tæsket i fængslet

Det norske medie skriver, at de tre tiltalte er kendt af politiet fra tidligere forhold. Samtidig er de en del af misbrugsmiljøet i hovedstaden.

- Jeg syntes ikke, at det er rigtigt at gå i detaljer med motivet. Det vil komme frem under sagens gang, siger statsadvokaten tv2.no.

Ifølge TV 2 Norge, sad den anklagede rapper en kortere periode isloationsfængslet. Her skal han være blevet overfaldet og banket af en anden indsat.