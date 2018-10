Anklage: Nynazistisk terror-par planlagde for hvid jihad og døbte deres søn Adolf

Et britisk par er tiltalt for at være en del af den illegale nynazistiske terrorgruppe 'National Action'

En ransagning i januar afslørede, hvad anklageren i sagen mod 22-årige Adam Thomas og 38-årige Claudia Patatas mener var en terror-rede. Fra en lejlighed i Birmingham planlagde parret ifølge anklagen en 'hellig hvid krig' mod 'sorte, homoseksuelle, jøder og asiater.'

Under retssagen, der kører lige nu i Storbritannien, har anklageren tegnet et billede af et par, som er med i en 'kult dedikeret til voldeligt arisk overherredømme', skriver britiske BBC.

'Det kan opsummeres med to ord: 'hvid jihad', sagde anklageren i retten, hvor han fremlagde adskillige beviser fra ransagningen, der peger i retningen af, at parret om ikke andet har haft en alternativ livsstil.

Foto: Privat

Hagekors på sofapuderne

De bor i en en lejlighed med deres søn, som de har givet mellemnavnet 'Adolf'. Angiveligt for at ære den tyske nazileder Adolf Hitler.

På billeder, der er blevet vist i retssalen, står faderen med sit nyfødte barn, mens han er iklædt den hvide klædedragt, der typisk bæres af medlemmer af den racistiske amerikanske bevægelse Ku Klux Klan.

Foto: SWNS/Ritzau Scanpix

I lejligheden fandt politiet adskillige våben. Blandt andet en armbrøst og to macheter tæt ved barnets vugge. I baghaven havde parret indrettet en skydebane. På deres computer fandt politiet flere bombe-manualer.

Dagligstuen var udsmykket med avisudklip om den højreekstreme massemorder Anders Breivik. Sofapuderne dekoreret med hagekors.

På boghylden fandt betjentene flere bøger om nazisme og kopier af breve, som den nazistiske leder af SS, Heinrich Himmler, sendte under Anden Verdenskrig.

Claudia Patatas på vej til retten i Birmingham. Foto: Aaron Chown/Ritzau Scanpix

Alle jøder må dø

Anklageren har også fremlagt udvalgte beskeder fra parrets korrespondancer via sms og sociale medier.

'Alle jøder må dø', skal Claudia Patatas have skrevet til et fængslet medlem af National Action via Whatsapp.

Adam Thomas omtalte angiveligt sine asiatiske kolleger som 'gadekryds' og 'halv-blods' og sendte små racistiske grublerier per sms til Claudia Patatas:

'Jeg har fundet ud af, at alle ikke-hvide ikke kan tolereres, men dem, der har boet her hele livet, er endnu værre. De har en endnu mere forbryderisk attitude end den stereotype barnlige afrikaner'.

Adam Thomas og Claudia Patatas erklærer sig uskyldige og benægter, at de skulle være medlemmer af terrorgruppen 'National Action', som blev forbudt i Storbritannien i 2016, fordi den var så 'ekstrem og voldelig'.

Retssagen er planlagt til at køre de næste fire uger. Parret risikerer ifølge britiske medier ti års fængsel for at være medlem af den bandlyste nynazistiske terrorgruppe.