Anklage: Sådan misbrugte Britta revisor

Forfalskede statsautoriseret PwC-revisors underskrift på dokument til Socialministerium for at få udbetalt penge til fiktivt projekt

Svindeltiltalte, Britta Nielsen, har ifølge anklageskriftet misbrugt en navngiven medarbejder hos revisionsgiganten PwC.

Britta Nielsen sendte 23. oktober 2014 en mail til en medarbejder i det daværende Socialministerium. Mailen var vedhæftet en særlig udbetalingsblanket med en forfalsket underskrift fra statsautoriseret revisor fra PwC.

Udbetalingen vedrørte et tilskud til en organisation med navnet SANkbhvn, fremgår det af anklageskriftet, som blev udleveret til pressen fredag.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at finde spor efter SANkbhvn, som derfor må have været et fiktivt projekt, som Britta Nielsen har oprettet til lejligheden.

Ifølge anklageskriftets bilag blev der allerede dagen efter - altså 24. oktober 2014 - overført 500.000 kroner til en af Britta Nielsens konti i Danske Bank.

Om denne overførsel er knyttet direkte til det falske dokument, fremgår ikke.

Næste overførsel i svindelsagen var 3. december 2014, hvor der blev overført 400.033,50 kroner til Danske Bank.

Ekstra Bladet har talt med den statsautoriserede revisor - som ifølge anklagemyndigheden er blevet misbrugt - men han henviser til PwC's presseafdeling. Ekstra Bladet har forgæves bedt om et interview med relevante personer hos PwC.

'Vi har ingen kommentarer til den verserende sag', meddeler PwC i en skriftlig kommentar fra kommunikationschef Pernille Stokholm Bøg.

Netop revisionsselskabet PwC har lavet en uvildig rapport om svindelsagen for Børne- og Socialministeriet. Rapporten blev offentliggjort i marts.

Få overblikket over Britta Nielsens transaktioner nedenfor.