Anklage: Udlovede lille pige som præmie i spil

Ukendte mænd spiller en rolle i et anklageskrift, hvor et forældrepar er tiltalt for årelangt seksuelt misbrug og vold mod børn

Det er grusomme anklager, som et nævningeting ved retten i Esbjerg til foråret skal vurdere.

Et forældrepar, som nu er hhv. 63 og 59 år, er tiltalt for at have begået brutal vold og seksuelt misbrug af fire børn i perioden 1987 til 1994, oplyste anklagemyndigheden torsdag i en pressemeddelelse.

I hjemmet i Vejen-området blev børnene i følge tiltalens i alt 17 punkter udsat for enten vold af rå, brutal eller farlig karakter og mishandling, forskellige seksuelle overgreb eller voldtægt, ligesom de blev truet til tavshed.

Således skulle faderen i forlængelse af vold og seksuelle overgreb blandt andet have truet et af børnene med, at han ville slå lillesøsteren ihjel, hvis det større barn betroede sig til nogen, og faderen ville - lyder det i anklageskriftet - få det til at se ud, som om at det var et af børnene, der havde gjort det.

Desuden havde han i følge tiltalen flere gange holdt fast om en af pigernes hals og truet med at slå hende, moderen eller søskende ihjel, hvis barnet sagde noget til nogen.

Moderen er biologisk mor til alle fire, mens manden er biologisk far til to af dem. Begge forældre er under anklage i sagen, men også ukendte mænd har en rolle i anklageskriftet, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Et af punkterne går på, at en pige på fire år i hjemmet ved et tilfælde kunne vindes som præmie i et spil om øl, narkotika eller lignende af en ikke identificeret mand. I andre tilfælde blev barnet misbrugt af andre mænd, som heller ikke er blevet identificeret, men som var i hjemmet i forbindelse med spil om øl eller narkotika.

Forældreparret har siddet varetægtsfængslet i sagen siden november sidste år, efter et af de for længst voksne børn var gået til politiet og havde fortalt om barndommen.

Børnene skulle være blevet fjernet fra hjemmet tilbage i 2000, men Vejen Kommune har ikke ønsket over for Ritzau at udtale sig nærmere om omstændighederne dengang.

Det er ikke oplyst, hvordan forældrene forholder sig til anklagerne.

Sagen bliver behandlet i retten marts og april 2019.