Anklagemyndigheden anker afgørelser om overtrædelse af opholdsforbud

Den 26. april fik tre personer hver en bøde på 2.500 kroner for at bryde opholdsforbuddet på Islands Brygge i København.

Københavns Byret valgte dog at frifinde de tre.

Men nu har anklagemyndigheden fået lov til at anke de tre frifindelser. Det skriver Statsadvokaten i København torsdag på Twitter. Dermed bliver det Østre Landsret, som endeligt skal afgøre sagerne.

I dommen fra Københavns Byret fra september stod der, at der ikke er ført det fornødne bevis for, at de tre 'kunne eller burde kunne se de opsatte skilte om opholdsforbuddet eller på anden måde burde have været bekendt med det'.

De tre personer - to kvinder og en mand - fortalte i retten, at de ikke lagde mærke til skiltene den søndag i april.

En af dem - 28-årige Laura - fik en bøde om eftermiddagen, da hun satte sig med en veninde og fik en kop kaffe.

- For mig var det en principsag. Jeg synes ikke, at skiltningen var tilstrækkelig på den dag, hvor jeg gik på Islands Brygge, sagde hun efter frifindelsen.

Men nu kan dette argument igen blive aktuelt, når Østre Landsret skal afgøre sagen.