Anklagemyndigheden anker ikke dommen i Britta Nielsen-sagen

Københavns Byret idømte Britta Nielsen fængsel i seks år og seks måneder for svindel for 117 millioner kroner

Dommen i sagen mod Britta Nielsen, der er dømt for millionsvindel i Socialstyrelsen, bliver ikke anket af anklagemyndigheden.

Det oplyser SØIK, også kendt som Bagmandspolitiet, på Twitter.

Det var tirsdag i sidste uge, at Københavns Byret idømte Britta Nielsen fængsel i seks år og seks måneder for groft bedrageri for 117 millioner kroner. Svindlen foregik ved, at hun i sit arbejde overførte penge fra styrelsen til sig selv.

Britta Nielsens forsvarer, Nima Nabipour, oplyste efter dommen i sidste uge, at hun modtog dommen og derfor heller ikke vil anke sagen.

Dermed står dommen fast. Som Ekstra Bladet tidligere har skrevet betyder det, at Britta Nielsen allerede omkring årsskiftet til 2023 kan være på fri fod igen.

I næste uge starter retssagen mod Brittas børn.

Jimmy Jamil Hayat er tiltalt for hæleri for 10,6 millioner kroner, Nadia Samina Hayat er tiltalt for hæleri for 37 millioner kroner, mens Karina Jamilla Hayat er tiltalt for hæleri for 3,5 millioner kroner.

Jimmy Jamil Hayat er desuden tiltalt for at have været i besiddelse af børneporno.

