Anklagemyndigheden kræver overskud fra PET-chefs bog

Anklagemyndigheden vil have, at retten konfiskerer tidligere PET-chef Jakob Scharfs overskud fra kontroversiel bog

Anklagemyndigheden kræver, at retten konfiskerer tidligere PET-chef Jakob Scharfs overskud fra sin kontroversielle bog 'Syv år for PET'.

Det fremgår af et opdateret anklageskrift, som netop er blevet frigivet.

Heri lyder det, at anklagemyndigheden vil have 397.625 kroner tilbagebetalt i den forbindelse. De tager samtidig forbehold for, at beløbet kan blive endnu større.

- Det gør vi, fordi vi ikke mener, du skal kunne tjene penge på at overtræde loven, lyder det fra vicestatsadvokat Jakob Berger Nielsen i en skriftlig kommentar til Ritzau.

Jakob Scharf advokat ønsker ikke at udtale sig, før sagen er startet.

Den tidligere PET-chef er tiltalt for i perioden mellem slut 2014 til 2016 at have skaffet sig uberettiget vinding eller under i øvrigt skærpende vindinger at have videregivet fortrolige oplysninger, som han fik kendskab til under sin ansættelse i PET.

Statens sikkerhed

I alt har Scharf, som var chef i PET fra 2007 til 2013, ifølge anklagemyndigheden røbet fortrolige oplysninger 28 gange i bogen. Myndigheden peger flere steder på, at oplysningerne er af væsentlig betydning for statens sikkerhed.

Andre steder peger man på, at oplysninger er væsentlige at hemmeligholde af hensyn til 'forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser og beskyttelse af sigtede, vidner eller andre i sager om strafferetslig forfølgning eller som følge af, at det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde oplysningerne for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser'.