Anklagemyndigheden opgiver at få to svenskere dømt for terror

Anklagemyndigheden opgiver at få to svenske mænd dømt efter en af straffelovens terrorbestemmelser og den grove bestemmelse om bombesprængning.

Mændene blev 9. juli dømt for at have udløst en bombe foran Skattestyrelsens kontorer på Østerbro i København.

Anklagemyndigheden gik efter at få mændene dømt efter en bestemmelse om sprængning, der har en strafferamme på fængsel indtil livstid. Derudover ville man have taget en skærpende passus fra terrorbestemmelserne i brug.

Men domsmandsretten i Københavns Byret valgte alene at dømme efter den milde bestemmelse om forvoldelse af sprængning - hvor strafferammen dog er hele 12 år. Og den skærpende bestemmelse blev ikke taget i brug.

Anklagemyndigheden oplyser mandag i en mail til Ritzau, at hverken de dømte eller anklagemyndigheden vil anke sagen til Østre Landsret. Og dermed slipper de dømte for yderligere tiltale.

Dommen fra 9. juli, hvor 23-årige Nurettin Nuray Syuleyman og 24-årige Zacharias Tamer Hamzi blev idømt henholdsvis fire og fem års fængsel, står dermed ved magt.

De to var i en Citroën Berlingo kørt fra Sverige med en bombe. Syuleyman agerede chauffør, mens Hamzi anbragte og antændte bomben. Hvad motivet var, fortaber sig i det uvisse.

De to mænd nægtede sig under retssagen skyldige, men de har trods muligheden for at anke sagen til frifindelse valgt at acceptere byrettens dom.