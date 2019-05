Anklager: 66-årig skal sendes til fransk fængsel

En tidligere dømt hashsmugler og vognmand fra Vestsjælland fik mandag et hak i troværdigheden, da han i Retten i Næstved forsøgte at undgå udlevering til Frankrig, hvor han er idømt syv års fængsel for et smuglertogt.

Reelt kører den 66-årige vestsjællænders kamp nu på femte år, da franske myndigheder allerede i oktober 2014 udstedte en arrestordre på ham i forbindelse med fundet af 103 kilo hash i en dansk lastbil. Siden da har han flere gange påberåbt sig alvorlig psykisk sygdom som begrundelse for, at udlevering vil være en alvorlig trussel mod hans i forvejen skrøbelige helbred.

Taget med overlæs

’Har det dårligt. Kom ikke ud af sengen hele dagen’, sms’ede han eksempelvis en septemberdag i 2016 til den politikommissær, der skulle følge op på udleveringssagen.

Men anklager Skipper Pelle Falsled kunne i mandagens retsmøde afsløre, at den nu 66-årige samme dato klokken 7.55 var blevet standset med overlæs af en af politiets lastbilpatruljer på den vestfynske motorvej.

–Ja, det er rigtigt. Der var en chauffør, der meldte sig syg, og jeg er en pligtopfyldende mand. Så jeg måtte jeg selv køre turen, erklærede eks-vognmanden uden at fortrække en mine.

Droppede behandling

Tilsvarende kunne anklageren gøre rede for, at den 66-årige kun i begrænset omfang havde modtaget den psykiatriske behandling, der blev stillet til rådighed for ham. Det fremgik bl.a., at han aldrig dukkede op til aftalte samtaler, og at psykiateren derfor selv havde afbrudt forløbet.

Da han hidtil har modsat sig udlevering, gennemførte de franske myndigheder smuglersagen om de 103 kilo hash i april 2016. Den danske chauffør på lastbilen idømtes fem års fængsel, mens den nu 66-årige mand blev idømt syv års fængsel uden selv at være til stede i Frankrig.

Overraskende dom

– Min klient fik intet varsel om det forestående retsmøde og er overhovedet ikke blevet orienteret om sine rettigheder. Derfor ved vi stadig ikke, om han kan anke dommen, når han ikke har været til stede under retssagen, siger hans forsvarer, advokat Peter Christiansen.

Kravet om udlevering må derfor afvises, og en given sag i stedet føres i Danmark, mener han.

– Jeg er på intet tidspunkt informeret om, hvad man anklager mig for. Der er lukket og slukket, hvis jeg skal derned i syv år. Det kommer ikke til at ske, lød den 66-åriges foreløbig sidste replik i den langstrakte sag.

Manden er tidligere ved Københavns Byret dømt i en sag om blandt andet 600 kilo hash.

Rettens afgørelse, om han skal sendes til Frankrig, falder næste mandag.

Kørte chauffør til lufthavn

Den 66-årige mand, der nu kræves udleveret til afsoning i Frankrig, var tilbage i februar i år aktiv i forhold til at få en aarhusiansk chauffør til Malaga, så denne kunne køre en lastbil hjem.

Den tur endte med, at chaufføren Torben Nielsen blev anholdt med 987 kilo hash skjult i lastbilens læs.

Han nægtede kendskab til hashen.

Torben Nielsen var nyansat i et transportfirma, som ejes af et familiemedlem til den 66-årige mand. Da en anden dansk chauffør ville hjem fra Spanien til Danmark til sin lille datter, blev Torben Nielsen med et døgns varsel bedt om at flyve til Spanien og køre lastbilen hjem.

Den 66-årige mand kørte fra Vestsjælland og hentede Torben Nielsen i hans hjem udenfor Aarhus for at køre ham til Københavns Lufthavn.

– Så skulle han ikke ud og bøvle med tog, forklarede manden, da Ekstra Bladet talte med ham.

Da Torben Nielsen kørte mod Danmark med lastbilens læs af appelsiner, citroner og vin, blev han vinket ind til et tjek ved den spansk-franske grænse, og toldere fandt de 987 kilo hash skjult i læsset. Torben Nielsen og hans familie mener, han har været et intetanende redskab for udspekulerede kræfter bag hash-transporten.

Fra et fransk fængsel skrev Torben Nielsen i et åbent brev, hans samlever bragte på Facebook:

– Hvad fanden er I for nogle!! At spille roulette med andre folks og familiers følelser. Har I ikke n ... nok til selv at køre jeres lort, stod der blandt andet.

Retten i den sydfranske by Perpignan afsagde kort efter anholdelsen af danskeren en straksdom på otte års fængsel. Dommen er anket og skal for appelretten i juni.