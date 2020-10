Anklager: Bande hørte sange om hellig krig før drabsforsøg

Normalt var radioen i en Brothas-mands bil skruet ind på The Voice, men om aftenen den 17. september 2018, blev bilen i stedet fyldt med lyden af to sange om hellig krig.

Sangene hørte flere Brothas-mænd, kort tid før tre af dem gik bevæbnede ind på en café på Amager for at finde medlemmer af den rivaliserende NNV-udbrydergruppe. Det mener i hvert fald anklager Troels Bo Jørgensen.

- De gjorde sig mentalt klar til, hvad der nu skulle ske, siger han og forklarer:

- Selve essensen af de sange er, at det begge er sange, der opfordrer til hellig krig.

Søndag argumenterer to anklagere i en omfattende sag om bandekonflikten i efteråret 2018, hvorfor 14 tiltalte skal kendes skyldige. De tiltalte nægter sig derimod skyldige.

Lyden i bilen kender anklagerne til, fordi politiet på det tidspunkt aflyttede bilen. Andre af sagens beviser er overvågning, vidneforklaringer, gps-oplysninger og fund af våben.

Ifølge anklageren kørte ni af de tiltalte i sagen rundt i fire biler forud for, at tre af dem gik bevæbnede ind på Café Arguileh på Amager 17. september.

Her var målet af at finde flere fra banden NNV for at skyde og dræbe dem, mener anklageren. Men Brothas-folkene kom forgæves og kørte igen fra caféen.

Episoden var ifølge anklagemyndigheden bare et af flere drabsforsøg fra Brothas side i september 2018, hvor banden lå i konflikt med NNV-gruppen, der var brudt ud af Brothas.

Ifølge specialanklager Laura Birch var episoden på Café Arguileh et forsøg på at få hævn efter et brutalt overfald på en fra Brothas på en frisørsalon dagen forinden.

- Den interne uro må have været voldsom, for efter overfaldet i frisørsalonen gik der nærmest ikke en dag, uden at der var skyderier enten i København eller på Vestegnen, siger hun.

Foruden episoden på caféen er der i sagen rejst tiltale for fire andre drabsforsøg i september 2018.

Ifølge anklagemyndigheden er alle 14 tiltalte i sagen enten medlemmer af Brothas eller har tilknytning hertil. De fleste af dem nægter dog tilknytningen. Banderelationen har betydning, da retten kan forhøje straffen med det dobbelte i bandesager.

De tiltalte i sagen har ventet længe på at få sagen afgjort. Flere af dem har siddet varetægtsfængslet siden september 2018.

På grund af coronakrisen måtte sagen i marts udskydes, og den blev genoptaget i august. I november ventes retten at afgøre, om de tiltalte er skyldige eller ej.

Er de skyldige, ventes retten at udmåle en straf i begyndelsen af 2021.