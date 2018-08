Anklager: Børn trænet til skoleskyderi i rædselslejr

11 børn reddet fra lejr i New Mexico, USA. To mænd fremstillet i retten sigtet for børnemishandling

En mand, der blev anholdt i en lejr med 11 sultne børn i New Mexico, USA, trænede børnene til at begå skoleskyderier. Det hævder anklageren i et retsdokument onsdag.

Anklagerne mod Siraj Wahhaj kommer samtidig med, at retsmedicinere undersøger om et lig i lejren er hans treårige søn.

Ifølge anklageskriftet trænede Wahhaj de 11 børn i brugen af skydevåben. Angiveligt skulle børnene lære, hvordan man begår et skoleskyderi, skriver Associated Press.

Anklager Timothy Hasson mener, at Siraj Wahhaj skal fængsles uden mulighed for kaution.

- Han er til stor fare for de børn, der blev fundet i lejren, såvel som samfundet generelt, udtaler Hasson ved et retsmøde onsdag.

Siraj Wahhaj, 39, konferere med sin forsvarer under retsmødet i Taos, New Mexico. Foto: AP

Lucas Morton ankommer til retten. Han er sigtet for børnemishandling. Foto: AP

Anklageren nævnte ikke beskyldningerne om våbentræning til børnene under retsmødet, hvor Wahhaj og Lucas Morton blev præsenteret for en sigtelse om børnemishandling.

Sheriffen Jerry Hogrefe har på et tidligere pressemøde beskrevet de to mænd i lejren som 'ekstremister af muslimsk tro.'

Siraj Wahhaj var i forvejen efterlyst for kidnapning af sin søn, treårige Abdul Wahhaj. Det var eftersøgningen af den treårige dreng, der førte politiet til lejren i New Mexico.

Eksorcisme

Wahhaj havde forud for kidnapningen sagt til barnets mor, at han ønskede at gennemførte en eksorcisme på drengen, der ifølge faderen var 'besat af djævlen'.

Politiet formoder, at barneliget er den treårige Abdul Wahhaj.

Lejren lå i ørkenen og havde hverken kloakering eller elektricitet. Foto: AP

Disse tre kvinde, Subhannah Wahhaj, Jany Leveille og Hujrah Wahhaj, blev også anholdt i lejren. De er mødre til de 11 børn. Foto: AP

FBI og lokalt politi slog til mod lejren fredag i sidste uge. Tre kvinder, der også blev anholdt på stedet, er mødre til de 11 børn, der er i alderen et til 15 år.

Politiet har forklaret, at de 11 børn levede under umenneskelige forhold i lejren, hvor der hverken var kloakering eller elektricitet.

- Det var de værste levevilkår, jeg nogensinde har set mennesker leve under, lød det fra sherif Jerry Hogrefe.

Politiet var allerede opmærksomme på, at der var slået en lejr op ude i ørkenen. De vidste bare ikke, at der boede 11 børn og tre kvinder i den.