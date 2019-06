Anklager: Fætre trampede rumæner ihjel med sikkerhedssko

To fætre nægter sig skyldige i at have slået en 42-årig rumænsk mand ihjel i oktober sidste år

Tirsdag startede drabssagen mod to fætre på henholdsvis 27 og 30 år ved Retten i Hjørring. De er begge tiltalt for manddrab.

Ifølge anklagemyndigheden har de dræbt en 42-årig herboende rumæner. Drabet fandt sted 13. oktober sidste år mellem klokken 3.05 og 5.30 i den nordjyske by Hirtshals.

Den 42-årige var offer for særdeles grov vold, og han døde samme morgen som følge af svære knusnings-læsioner i hovedet kombineret med hjerneblødning og hjernekvæstelse.

To unge mænd tiltalt: Trampede mand ihjel

Det skete, da han ifølge anklageren blev tæsket og sparket og trampet i hovedet, mens han lå ned.

Her vendte anklageren flere gange tilbage til det fodtøj, som den 27-årige havde på i byen den skæbnesvangre aften: et par sikkerhedssko.

Fætrene havde tidligere på dagen været ude og arbejde i den 30-åriges murerfirma. De drak et par øl, der hvor de arbejdede, før de sammen med den 27-åriges bror kørte hjem til den 30-årige og drak videre.

Begge følte sig lagt an på

Om aftenen tager broderen toget hjem, men den 27-årige og den 30-årige fortsætter i byen i Hirtshals.

På dette tidspunkt har de begge fået en del at drikke og er fulde. Det bekræftede de selv i retten. På værtshuset Admiralen stødte de på de nu afdøde mand, som de begge havde mødt tidligere.

- Jeg havde mødt ham før. Nogle måneder forinden, jeg tror, det var i sommerferien. Jeg var på vej hjem fra byen om morgenen, og han kommer luntende op bagved mig og tager mig på røven og siger, han vil med mig hjem, fortalte den 27-årige.

Da det efterfølgende var den 30-åriges tur til at blive afhørt i retten, kom det frem, at han havde haft en lignende oplevelse.

- Han havde også lagt an på mig, forklarede han.

Lokkede ham i fælde

I løbet af aftenen opstår der en fortælling mellem brødrene om, at den 42-årige rumæner var pædofil, hvorefter de ifølge anklageren planlagde at tæske ham.

- Det synes jeg, han fortjente, sagde den 27-årige og forklarede den plan, de to fætre ifølge ham lagde for at få deres offer ud af baren, hvor der var videoovervågning.

- Jeg skulle lokke ham ud fra baren, og det går jeg med til. Han sad og flirtede med mig, så det var oplagt, at det var mig, der skulle lokke ham. Så gik han med mig ned ad en sidegade. Han skulle have nogen på hovedet.

Den udlægning var den 30-årige dog først ikke enig i.

- Vi laver ikke nogen aftaler om, hvad der skulle ske, sagde han.

Fuldemandssnak

Han nægtede dog ikke at have sagt, at han ville slå ham.

- Det var fuldemandssnak. Jeg havde en forestilling om, hvad der skulle ske inde i mit hoved. Det var, at han simpelthen bare skulle have et slag i maven, sagde han.

I løbet af afhøringen indrømmede han alligevel, at han havde lagt en plan med sin fætter om at slå deres offer.

- Det var, fordi vi skulle slå ham. Vi havde aftalt, at han skulle slås. Jeg husker, at han går ind og henter ham. Jeg går rundt om hjørnet, forklarede han.

Uenige om spark

Her får de ham ned at ligge, og hertil er fætrene nogenlunde enige om hændelsesforløbet, men da det kommer til den vold, der kostede den 42-årige livet, stopper enigheden.

Hvor den 27-årige mener, at de begge sparkede ham, påstår den 30-årige, at det kun var den yngre fætter, der gjorde det.

- Jeg sætter mig på mit venstre knæ og så slår jeg ham i maven. Det er det første, jeg gør. Jeg slår ham med min højre hånd. Jeg tror, jeg slog ham to gange, sagde den 30-årige.

- Så rejser jeg mig op, og så får jeg overbalance, og så lander jeg nogle meter derfra. Så kigger jeg selvfølgelig op, og så kan jeg se, at han sparker til ham, forklarede han i retten.

Han påstod ligeledes, at han herefter råbte til sin fætter, at han skulle stoppe. Den 27-årige mener ikke, at nogen af dem sagde stop på noget tidspunkt.

Fætre nægter sig skyldige i drab: - Han lagde an på mig

Han mener også, at det var den ældre fætter, der startede med at sparke.

- Så sparkede han ham i hovedet, og det samme gjorde jeg. Jeg sparkede en gang og trampede en gang, og så gik jeg. Jeg ved godt, at det er noget lort, jeg har lavet, og jeg skal bare hurtigt væk, sagde han.

Ingen af de to tilkaldte en ambulance, og de meldte heller ikke sig selv til politiet. Derimod blev de anholdt dagen efter, da den 30-årige oven på den voldsomme nat fik et ildebefindende, og et familiemedlem ringede 112.

Trampede iført sikkerhedssko

Under afhøringen vendte anklageren flere gange tilbage til den 27-åriges fodtøj den oktobernat.

- Jeg havde arbejdstøj og sikkerhedssko på. Jeg havde ikke været hjemme og skifte, vi tog jo direkte over til ham og så direkte i byen. Det var en spontan bytur, sagde den 27-årige.

Anklageren fik ham til at forklare, hvordan sikkerhedssko adskiller sig fra andre sko.

- Der er stål i snuden, eller jern eller hvad det nu er. Nogle gange er der også noget i sålen, men det ved jeg ikke, om der var det på mine egne, sagde den tiltalte.

Tænkte ikke

Alligevel tænkte han ikke over, at han netop havde de tunge arbejdssko på, da han trampede den nu afdøde mand i hovedet.

- Mine sikkerhedssko er gode de sko, og jeg har en silikonesål i, så de er behagelige. Så jeg tænkte ikke over, at jeg havde dem på, forklarede han.

Senere gemte han skoene bag nogle kasser i sit hjem, indrømmede han.

Den 30-årige fortalte, at han havde kondisko på. De sko dog blev også forsøgt gemt efterfølgende.

Der er afsat fire retsdage til sagen, og der forventes at falde dom 19. juni. Det er dog muligt, at tidsplanen skrider, hvorfor retten oplyser, at der muligvis først er domsafsigelse 24. juni.