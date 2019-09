Anklager fartsyndere: De forstår ikke alvoren

Politiassistent ved Rigspolitiet: Folk forstår ikke faren ved at køre for stærkt, før uheldet er ude

Christan Berthelsen har aldrig standset en eneste bilist, som har sagt, at han eller hun aldrig kommer til at køre for stærkt igen.

Den erfarne færdselsbetjent og nu politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, opfatter det som et advarselssignal i forhold til antallet af dødsulykker i Danmark.

- Når vi taler med folk, der kører for stærkt, så forstår de ikke alvoren af det. Jeg har ikke mødt én endnu, som har taget det til sig og sagt, at det aldrig kommer til at ske igen. De forstår ikke faren, før de har prøvet det, siger han.

Hvert år sker der dødsulykker i trafikken, der kunne være undgået, hvis hastighedsbegrænsningerne blev overholdt i større omfang.

De mange dødsulykker, der sker på grund af for høj hastighed, er grunden til, at Rigspolitiet i denne uge sætter fokus på fartsyndere og udfører omfattende hastighedskontroller over hele landet.

Det er ikke kun vanvidsbilister, politiet vil forsøge at nå med indsatsen. I 62 procent af de dødsulykker, hvor hastighed spiller ind, er det nemlig en mindre hastighedsoverskridelse, der er en medvirkende årsag.

Det værst tænkelige

Christian Berthelsen har selv som færdselsbetjent været ude til en del dødsulykker, og det er en lige forfærdelig oplevelse hver gang.

- Det ene øjeblik har man måske stået og lavet livreddende førstehjælp, hvor vedkommende er afgået ved døden, og bagefter skal man så ud og tale med pårørende, siger han.

Politiassistenten husker særligt én hændelse, da han var helt ny som færdselsbetjent. Her skulle han ud og informere en ægtemand om, at hans kone var død i et trafikuheld.

- De havde været gift i 30 år, så hele hans eksistensgrundlag smuldrede jo fuldstændig for ham.

- Det påvirkede mig utroligt meget, både under og efter. Og det påvirker mig faktisk også nu her, når du og jeg taler om det. Det er noget, jeg aldrig nogensinde glemmer. Aldrig, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

De mange tragiske oplevelser som færdelsbetjent har fået Christian Berthelsen til at tage sine egne forholdsregler. - Vi er altid enige om hjemme hos mig, at man skal forlade hjemmet som gode venner. Der er ingen, der forlader hjemmet og er sure på hinanden, siger han. Foto: Jakob Boserup

Selvom ikke alle har de fatale konsekvenser ved at køre for stærkt inde på livet, er politiassistenten ikke i tvivl om, at en uge med øget fokus på hastighedskontrol er effektiv.

- Jo flere kontroller vi holder, desto mere opmærksomme er folk også på, at det er farligt at køre for stærkt, og at man kan få en bøde for det, siger han.

Ugens store indsats med hastighedskontroller betyder, at bilister kommer til at møde ATK-biler, motorcykelbetjente og civile videobiler ude på vejene, og fokus vil særligt være på vejstrækninger med mange uheld.