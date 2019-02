Anklager fremlægger vilde tal: Så brutale er LTF

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Loyal To Familia har været indblandet i mindst tre væbnede konflikter med 17 sårede og fem dræbte. 363 ud af bandens 372 medlemmer er straffet, og 15 af dem er blevet idømt samlet 127 års fængsel.

Det er anklagemyndighedens påstand i sagen om opløsning af banden, der har været midlertidigt forbudt siden 4. september sidste år.

Nu skal det afgøres, om man med grundloven i hånden kan opløse banden, og det spørgsmål skal en dommer og to domsmænd i Københavns Byret tage stilling til.

Nej til aflytning

- Loyal To Familia er en forening, som har en voldelig og kriminel adfærd af så grov karakter, at der straks bør gribes ind, har chefanklager Ida Sørensen, Københavns Politi, sagt om banden i forbindelse med det midlertidige forbud.

Ved sagens start onsdag kom det frem, at Københavns Politi i forbindelse med forbuddet har kørt en selvstændig efterforskning mod banden.

I løbet af sagen vil anklagemyndigheden fremlægge et omfattende bevismateriale, der blandt andet skal dokumentere, at banden er en forening efter grundlovens § 78 og opnår sine mål med vold - et af sagens centrale temaer og noget bandens forsvarsadvokat, Michael Juul Eriksen, bestrider.

Han mener, at det er et politisk ønske, at sagen bliver ført, og afslørede, at retten under sagen har sagt nej til, at politiet måtte aflytte bandens medlemmer.

Han mente også, at det er et problem, at der er blevet indført en lovændring siden det midlertidige forbud, som gør det muligt for politiet at føre såkaldte 'tilfældighedsfund' som beviser i sagen.

LTF-tatovering

På sagens førstedag kom det frem, at politiet blandt andet har fundet medlemskartoteker og et organisationsdiagram over banden.

Til en fest, hvor banden fejrede åbningen af en afdeling i Malmø, har politiet desuden registreret 162 medlemmer med trøjer, der viste medlemmernes titel, rang og tilhørsforhold. Kvitteringer, som viser indbetalinger på over en million kroner til fængslede medlemmer, indgår også i bevismaterialet mod banden.

Michael Juul Eriksen var fra morgenstunden flankeret af en LTF'er, der af politiet betegnes som en del af 'Nationalen' - bandens ledelse.

Forsvarsadvokaten forklarede til pressen, at det vil være skiftende LTF-medlemmer, der ville være til stede under sagen.

Yderligere to personer med tilknytning til LTF - den ene med en ansigtstatovering, der afslørede hans tilhørsforhold til banden - tog plads på tilhørerpladserne. De forlod dog atter retten, da det kom frem, at de senere skal vidne i sagen.

I forbindelse med sagen har politiet forsøgt at afhøre bandens leder, Shuaib Khan, og bandens øvrige ledende medlemmer, men de har ikke ønsket at afgive forklaring.

Der er afsat 35 retsdage til sagen.