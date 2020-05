Anklager går efter ubetinget fængsel til hjemsendt hærchef

Anklager Claus Risbjerg fra Forsvarsministeriets Auditørkorps går efter at få den tidligere hærchef Hans-Christian Mathiesen idømt ubetinget fængsel.

Straffen skal udmåles i måneder, siger han uden at specificere det nærmere.

- Det er nogle meget grove forhold. Tilliden til det offentlige system vakler, hvis man ikke kan stole på, at afgørelser hviler på et sagligt grundlag, siger han om sagen, der tirsdag afgøres ved Retten i Viborg.

Han beder retten sende et tydeligt signal om, at den hjemsendte hærchef har handlet i strid med reglerne.

Den 55-årige generalmajor er tiltalt for at have misbrugt sin stilling til at fremme kærestens - nu hustruens - karriere.

Det er ifølge anklagen sket ved, at Hans-Christian Mathiesen fik ændret på nogle kriterier for optagelse på en eftertragtet lederuddannelse.

Det bevirkede, at hans kæreste blev optaget, selv om hun i første omgang ikke var fundet kvalificeret.

Hans-Christian Mathiesen afviser at have blandet sig i sagsbehandlingen. Han har sagt, at han udelukkende har præciseret de allerede gældende retningslinjer.

Han var sig bevidst om at overlade den endelige udvælgelse af ansøgere til sine underordnede, har han forklaret i retten.

Men det er netop problemet, påpeger auditøren. En chef kan ikke overlade en beslutning, der kan få betydning for ham selv eller hans ægtefælle, til en underordnet.

Claus Risbjerg oplyser i den forbindelse, at hærchefens underordnede, der udvalgte kæresten til uddannelsen, modtog bonusser.

- Vi kan også se, der er uddelt pæne engangsvederlag. Jeg siger ikke, at motivationen har været, at så hjælper de nok samleveren ind.

- Men man lægger et pres, når man er i samme kommandostruktur. Derfor man skal melde inhabilitet opad. Man kan ikke melde den nedad. Det gør tiltalte, og det er forkert, siger Claus Risbjerg.

Hans-Christian Mathiesen er derudover også tiltalt for pligtforsømmelse ved at have givet hans kæreste adgang til hærchefens tjenstlige indbakke i Forsvarets e-mailsystem.

Hærchefen, der har været hjemsendt siden 24. oktober 2018, afviser alle anklager og vil frifindes.

Efter anklagerens afsluttende bemærkninger er det nu forsvarsadvokat Torben Kochs tur til at tale for retten.