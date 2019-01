Anklager i Højesteret: Krænkende video skal straffes hårdere

En ung mand bør straffes med ubetinget fængsel i 60 dage, fordi han delte to krænkende videoer med seksuelt indhold med en 15-årig pige og dreng i hovedrollen.

Sådan lyder opfordringen til fem dommere i Højesteret fredag fra statsadvokat Rasmus Kieffer-Kristensen.

Dommerne skal skærpe straffen i en af de sager, som indgår i det sagskompleks, der kaldes Umbrella, mener han.

I Østre Landsret fik den 20-årige sidste år en straf på 40 dages betinget fængsel. Han blev dømt for at udbrede børneporno og for blufærdighedskrænkelse.

Anklageren understreger, at digitale krænkelser er "et relativt nyt fænomen og et samfundsproblem".

- Vi står med kernen i det store samfundsproblem, som digitale sexkrænkelser udgør, siger Rasmus Kieffer-Kristensen til dommerne.

Statsadvokaten hæfter sig ved, at sagen handler om de skader, som de forurettede har lidt og fortsat lider under.

Pigen har ifølge en psykolog angst og søvnbesvær. Hun oplever også, at andre melder afbud til sociale arrangementer, fordi hun vil komme, oplyses det i retten.

Den dreng, der optræder afklædt på videoen, har oplevet at blive spyttet efter på gangene på sin skole. Han bor i et andet land.

Sagen er principiel. I Umbrella-komplekset skal cirka 1000 mennesker have delt videoerne. Og over 5000 personer har modtaget dem via Facebook.

Højesterets beslutning skal være rettesnor for, hvad der skal ske i de mange andre sager.

De fem dommere får høretelefoner i ørerne og ser de to sekvenser på iPads. De to optagelser varer i henholdsvis 56 og 40 sekunder. Man kan se pigens ansigt og høre hendes fulde navn.

Blandt andet skal dommerne tage stilling til, om der er tale om deling af børneporno.

Den tiltaltes forsvarer, advokat Kirsten Bindstrup, beder om frifindelse.

- Det vurderes, også efter at jeg har set videoen i dag, at det er meget svært at bedømme alderen på unge mennesker, siger hun.

Hun hæfter sig også ved, at de fleste, der har delt videoen, ikke har vidst, at det var ulovligt.

En dom for børneporno kan resultere i, at man ikke kan arbejde som eksempelvis skolelærer, pædagog og politibetjent. Afgørelsen træffes fredag 11. januar.