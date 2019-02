Anklager i sag om blodtapning: Kræver fire års fængsel til mor

En 36-årig mor er kendt skyldig i grov vold ved at have tappet blod fra sin søn i en årrække

Anklagemyndigheden har netop fremsagt sin procedure i sagen om blodtapning af en lille dreng.

Anklageren krævede fire års fængsel til den 36-årige mor, som tidligere i dag er kendt skyldig i gentagne gange at have tappet blod fra sin lille søn i en periode på fem år.

Der blev fra anklageren nævnt flere skærpende omstændigheder under proceduren, og en af dem var, at gerningsperioden har været fem år, og at handlingerne er begået af drengens egen mor.

Retten har i skyldkendelsen fremhævet, at systematikken i blodtapningen af drengen må betegnes som mishandling.

- Han (sønnen, red.) har været forsvarsløs i hele gerningsperioden, da perioden har været fra starten af hans liv, og til han var seks år. Ud over det har det været af en hans absolutte nærmeste - nemlig hans egen mor - som gentagne gange har misbrugt den tillid, der burde være mellem forældre og barn, sagde anklageren i sin procedure om straffen.

Ud over det nævner anklagemyndigheden også, at moderen er uddannet i sundhedssektoren.

Anklagemyndigheden mener ikke, at der på nogen måder er formildende omstændigheder, som burde trække ned i straffen.

Forsvareren uenig

Forsvareren er ikke enig i nogen af de omstændigheder, som anklagemyndigheden nævner. Han mener, at den meget lange gerningsperiode bør ses som en formildende omstændighed i stedet.

- Jeg synes, at den her gerningsperiode er blevet urimelig lang. Var det her blevet opdaget af systemet meget tidligere, var det hverken trukket så langt ud for familien eller for drengen, sagde forsvareren.

Derudover mener forsvareren, at lidelsen Münchhausen by Proxy også skal ses som en formildende omstændighed, da den 36-årige kvinde ikke har været rask, mens hun har udført tapningen af sønnen.

- Det er ærgerligt, at vi ikke kan udmåle en straf, hvor Münchhausen by Proxy kan ses som en sygdom, men derfor mener jeg, at den i det mindste burde ses som en formildende omstændighed.

Forsvareren mener derfor, at moderen kun skal idømmes to års fængsel, hvoraf den 36-årige kvinde allerede har afsonet to tredjedele af straffen i sin varetægtsfængsling og derfor bør løslades efter dom.

Dommen bliver afsagt torsdag kl. 13.30.