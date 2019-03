Anklager i ubådssagen: Løfter sløret for sin strategi

Det var en topklar og minutiøst forberedt specialanklager Jakob Buch-Jepsen, der mødte op til første retsmøde i hovedforhandlingen af ubådssagen, hvor Peter Madsen var tiltalt for planlagt seksualdrab på Kim Wall.

Men forinden var gået mange overvejelser om, hvordan han skulle præsentere sagen og ikke mindst håndtere afhøringen af den tiltalte.

- Det har altid været vigtigt for mig at være grundigt forberedt, især til afhøringer og særligt af den tiltalte, fordi man så kan gå mere konfrontatorisk ind i afhøringerne. Hvis man gentagne gange bliver løjet for op i ens åbne ansigt, så er det vigtigt at få udstillet de løgne, siger Jakob Buch-Jepsen, der undervejs i den meget omtalte sag havde flere dialoger med Peter Madsen, der ofte titulerede ham ved fornavn og svarede ham igen.

Jakob Buch-Jepsen er aktuel med bogen 'Jeg som anklager', hvor han fortæller om flere af de markante sager, han har ført som anklager. Herunder ubådssagen, som gjorde ham til et kendt ansigt i offentligheden. I bogen inviterer han læseren med ind i sit maskinrum i arbejdet med sagerne.

Der var mange overvejelser hos Jakob Buch-Jepsen om, hvordan han skulle præsentere sagen i retten. Foto: Linda Johansen

Formålet er at udbrede kendskabet til, hvordan en anklager arbejder, men uden at pårørende, ofre og dømte føler sig krænket.

Indkøbte skruetrækker

Han fortæller i bogen, at han legede med tanken om at starte sin forelæggelse i ubådssagen med at holde en række konvolutter frem og forklare Peter Madsen, at der i hver konvolut var en af hans mange skiftende forklaringer.

'Hvilken forklaring skal vi så tage i dag, vil jeg så sige', fortæller han i bogen.

- Men det var en overvejelse, der hurtigt blev forkastet. Det ville jo være vældig illustrativt i forhold til at vise det absurde i udviklingen af forklaringerne. Men det skal ikke udvikle sig til et show, siger Jakob Buch-Jepsen, da Ekstra Bladet møder ham i forbindelse med boglanceringen.

Han besluttede til gengæld at få efterforskerne til at købe en halv meter lang skruetrækker magen til den, som Peter Madsen havde forklaret, at han havde brugt i forbindelse med parteringen af Kim Wall. Den rigtige er aldrig blevet fundet.

- Jeg syntes, det var vigtigt at give rettens medlemmer et visuelt indtryk af, hvad det var for en skruetrækker, der blev brugt. Den blev indkøbt og fremvist. Det er ikke usædvanligt, at man fremviser effekter i en sag, siger Jakob Buch-Jepsen, der pt. har orlov fra anklagemyndigheden frem til maj 2020 og nu arbejder som advokat i advokatfirmaet Koch/Christensen.

Her ses anklageren omgivet af journalister uden for Københavns Byret i forbindelse med retssagen. Foto: Anthon Unger

Rettens medlemmer blev også på anklagerens foranledning nødt til at se adskillige voldsomme videoer med både et ægte drab og animationsfilm af spidning og henrettelser af kvinde, som var fundet på Peter Madsens søgninger og computer, for at give dem et indtryk af manden og hans interesser.

Går til grænsen

Som anklager er han kendt for at 'gå til stålet' og turde gå til grænsen, som hans nu legendariske, nu pensionerede, anklager-kollega Anne-Birgitte Stürup sagde i en tale til ham til hans bogreception.

Og den karakteristik er han selv ganske tilfreds med.

Meget betegnende var hans første spørgsmål til Peter Madsen også, om han nu ville komme med den rigtige forklaring på det, der var sket i ubåden.

Generelt var afhøringen af Peter Madsen en væsentlig del af hans strategi frem mod en dom på livstid.

- Vi havde at gøre med en tiltalt, som var meget veltalende, og som gerne ville tale og vise, at han havde overtaget. Der valgte jeg at lade ham køre inden for rimelighedens grænser. Jeg anså det som vigtigt at få ham til at forklare så detaljeret som mulig, fordi det i min optik indgik i grundlaget for at tage stilling til skyldsspørgsmålet siden hen, siger han og fortsætter:

- Men det var da nogle udfordrende afhøringer, hvor han stillede modspørgsmål, brugte mit fornavn og udtrykte bekymring for min seksualitet på baggrund af nogle af de spørgsmål, jeg stillede. Men det preller af. Jeg tænkte: 'lad ham nu tale og optræde, som han finder bedst'. Jeg synes egentligt også, at det på nogle punkter var med til at vise noget om tiltalte.

Peter Madsen var meget talende, og det brugte Jakob Buch-Jepsen aktivt. Foto: Deadlinepress.dk

Enkelte gange var han dog nødt til at sige fra og understrege, at det var ham, der stillede spørgsmålene.

- Når du i retten siger til Peter Madsen, at ’jeg tror ikke på ret meget på det, du siger’ eller spørger ham, ’om det så var en russisk ubåd, der havde ligget på lur og maltrakteret liget', er det så eksempler på, at du går til stålet?

- Ja, og det kræver formentlig noget erfaring, at man tør at gå til stålet. Jeg er ikke bleg for at gå til grænsen. Det er også et spørgsmål om personlig stil, personlighed og temperament.

Vigtige detaljer

En afgørende del af sagen var at få Peter Madsen til at fortælle så detaljeret om, hvornår han parterede Kim Wall, fordi retsmedicinerne ikke kunne fastslå dødsårsagen 100 procent, men til gengæld havde fundet nogle skader på torsoen, som var påført før, under eller efter dødens indtræden, men næppe timer efter.

- Det er klart, at det gjorde jo, at jeg interesserede mig enormt detaljeret for, hvordan forløbet havde været ifølge ham, siger Jakob Buch-Jepsen.

Foto: Linda Johansen

Peter Madsen forklarede selv, at Kim Wall døde efter det første neddyk med ubåden, hvor de kom op til overfladen omkring klokken 23, og at det var, før han sendte en sms til sin daværende hustru klokken 23.25. Hans første forklaring lød, at hun var død, fordi hun fik en luge i hovedet. Det ændrede han senere til, at hun døde af kulilteforgiftning.

Samtidig sagde han, at han først gik i gang med parteringen efter klokken syv om morgenen, hvor hun var i et helt stykke.

- Det var rigtig vigtigt for sagen at få fastlagt den forklaring, for det hænger ikke sammen med retsmedicinerens erklæring, siger han.

- Hvis Peter Madsen havde holdt mund, havde du så stadig kunnet løfte bevisbyrden som anklager?

- Jeg er ked af at gætte, men der er ingen tvivl om, at de tekniske beviser, og de fund, der er gjort på værkstedet, hans computere og harddiske også har stor vægt. Og det er ikke med til at styrke ens troværdighed, hvis man ikke vil udtale sig, siger han.

'Jeg som anklager' af Jakob Buch-Jepsen i samarbejde med Stine Bolther er udkommet på forlaget People's Press

Fik dødstrusler og overfaldsalarm

Det har haft personlige omkostninger for Jakob Buch-Jepsen og hans familie, at han har været anklager i flere profilerede sager, herunder flere terrorsager, Trippeldrabet på Frederiksberg og en grov voldtægt i Københavns Havn begået af en tidligere dømt voldtægtsmand.

Han fortæller i bogen, at han, mens han blandt andet har fået en dødstrussel på mail fra en radikaliseret islamist, der kom med trusler mod ham og hans børn, og en dødstrussel under ubådssagen, lige efter han havde procederet. Truslen havde dog formentlig ikke noget specifikt med sagen at gøre, men bundede nok i, at han var så eksponeret på det tidspunkt.

Truslerne er også kommet endnu tættere på, efter de en morgen opdagede, at der var tegnet pornografiske tegninger på deres - men også deres to naboers - døre. Noget, der kunne være drengestreger, men også kunne være rettet mod ham, fordi der forud havde været en kontakt til ham fra en tidligere dømt, der skrev nogle absurde ting.

'Det fik selvfølgelig både mig og min familie til at være lidt mere opmærksomme og agtpågivende i vores hverdag. Mest fordi det kom så tæt på som til vores hjem. Det er jo der, vi skal føle os trygge, fortæller han i bogen.

Foto: Linda Johansen

Et par gange har de også fået udleveret særlige overfaldsalarmer, som de havde i deres soveværelse i forbindelse med konkrete sager.

- Jeg er ked af, hvis mit arbejde skal gå ud over familien. Og heldigvis har det ikke været alt for omfattende. Men det er et uacceptabelt arbejdsvilkår, og det er da ikke behageligt, at det er nødvendigt med overfaldsalarm inde i ens soveværelse, siger han til Ekstra Bladet.

Generelt trækker de særlige sager store personlige veksler - også for familien.

- I de her særlige sager kan det af flere grunde være svært ikke at tage arbejdet med hjem. Arbejds- og privatsfæren flyder sammen, fordi man er nødt til at arbejde hjemme på sådan en sag, siger han og fortsætter:

- Derudover er det utrolig svært at lægge det fra sig, når man lige har set nogle frygtelige billeder eller videoer og så kommer hjem og skal koncentrere sig om og interessere sig for sin familie, køre unger til aktiviteter, læse godnathistorier og være nærværende som familiefar. Det er bestemt udfordrende, siger han og erkender, at han forsøger, så godt han kan, men er klar over, at det ikke er lykkedes til fulde.

- Det har en pris og har haft en pris også i forhold til min familie. Men sådan må det være, for arbejdet har sådan set altid betydet meget for mig. Men jeg lever af mit arbejde, men lever for min familie.

Snorklede efter ligdele

Ubådssagen krævede ikke alene mange arbejdstimer. Den sneg sig om ind på ham på hjemmefronten, hvor de bor tæt på vandet lige på den anden side af Øresundsbroen.

I de uger, hvor dykkerne ledte efter Kim Walls ligdele i havet, var vejret varmt, og familien er tit ude og bade med ungerne.

Men på det tidspunkt var det uklart, hvor Kim Walls lig befandt sig. Det kunne lige så godt være i Sverige som i Danmark, og det bekymrede ham.

- I og med at mine børn bader og snorkler så meget, så ville jeg være ked af, at de i deres snorkleområde ville støde på noget ubehageligt, siger han og fortæller, at han derfor selv tog snorkel og svømmefødder på og afsøgte hans lokale hjørne af Øresunds kyst.

Samtidig var sagen også i hans tanker, når han gik langs vandet.

- Jeg tænkte meget på, hvad der var sket, og på hende og hendes pårørende og den uvished, de havde.

Skiftet til den anden side

Umiddelbart efter ubådssagen tog Jakob Buch-Jepsen orlov fra anklagemyndigheden frem til maj 2020 og arbejder nu som advokat hos Koch/Christensen advokatfirma i det centrale København.

- Jeg synes, det er utroligt sundt at få et andet perspektiv, når man har set på død og ødelæggelse i rigtig lang tid. Jeg arbejder både med civile sager, straffesager, og så repræsenterer jeg også en del offentlige ansatte. Både når de bliver anklaget for noget, men også når de er forurettede. Klientkontakten og det fortrolige rum kan jeg godt af og til have savnet som anklager.

- Og ligesom jeg som anklager har kæmpet for ordentlighed og retfærdighed, mener jeg også sagtens, at jeg kan gøre det i de sager, hvor jeg repræsenterer nogen som forsvarsadvokat. Der er ingen tvivl om, at man skal kun dømmes, hvis politiet og anklagemyndigheden uden for rimelig tvivl kan bevise, at klienten har gjort det, der står i anklageskriftet.

Jakob Buch-Jepsen har orlov fra anklagemyndigheden og arbejder nu som advokat. Foto: Linda Johansen

- Som forsvarsadvokat skal du ikke stå til ansvar for personens handlinger. Du skal repræsentere personen, give den pågældende et godt og værdigt forsvar og være med til at forklare hvorfor den pågældende sidder der, hvor den pågældende gør.

- Kunne du forstille dig at forsvare en Peter Madsen 2.0?

- Jeg vil ikke blive for konkret, men jeg kan sige, at jeg har heldigvis fået så meget nyt at rive i, at jeg har friheden til at fravælge visse sagstyper.

- Og jeg kan ikke fravriste dig et svar på, om det gælder en ny Peter Madsen?

- Det vil jeg ikke tage stilling til.