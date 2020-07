Anklager kræver syv års fængsel for bombe mod Skat

Anklager Andreas Christensen kræver to svenskere idømt mindst syv års fængsel for at stå bombesprængningen foran Skattestyrelsen 6. august sidste år.

Det fortæller han i Københavns Byret tirsdag morgen.

- Vi har påstand om, at de sammen transporterede bomben hen til Skattestyrelsen og bragte den til sprængning, siger Andreas Christensen.

Han fortæller, at han desværre ikke kommer til at kunne fortælle, hvorfor de to svenskere placerede bomben.

- Motivet er uklart. Jeg kan bare sige, at de tiltalte uomtvisteligt havde en bombe med til skattestyrelsen. En af dem - (den 24-årige, navn slettet, red.) - anbragte bomben foran Skattestyrelsen, siger anklageren.

Desuden kræves svenskerne udvist af Danmark, og anklageren mener, at de skal betale en erstatning for skaderne på Skattestyrelsen. Der er ifølge anklagemyndigheden sket skader for 6,2 millioner kroner på styrelsen.

Anklagemyndigheden mener, at sprængningen er omfattet af en konvention til bekæmpelse af terrorbombninger, hvilket kan hæve straffen.

Andreas Christensen lægger vægt på, at bomben var rettet mod en offentlig myndighed, og at han mener, at de tiltalte har haft forsæt til at lave omfattende ødelæggelser.

De to tiltalte svenskere, der er 23 og 24 år, nægter sig skyldige. De erkender dog at have kørt i en hvid Citroën Berlingo fra Malmø til København den aften.

De er dog kommet med modstridende forklaringer om, hvad der er foregået på turen.

Den 23-årige har fortalt, at de to sammen kørte fra Malmø til Skattestyrelsen, men han har nægtet at have noget med bomben at gøre. Han har forklaret, at de kørte derhen, fordi den 24-årige skulle besøge en ven, som dog ikke var hjemme.

Imens har den 24-årige forklaret, at han blev sat af nær Christiania og altså ikke var ved styrelsen.

Anklager Andreas Christensen mener ikke bare, at den ene lyver, men at de begge taler usandt. Han peger blandt andet på, at den 23-åriges telefons gps har været slået til og giver et klart billede af ruten.

- Forløbet i Danmark viser, at det er rigtigt, hvad jeg siger, nemlig at begge de tiltalte var klar over, hvad der skete derovre. Kører de sådan lidt rundt på må og få? Kører de på Christiania?

- Næ, ruteindtegningen viser tydeligt, hvad der sker. Bilen kører den direkte rute ind over Amager, over Kongens Nytorv og lige over Østerbro. Der er ingen svinkeærinder på vejen, siger anklageren.

Han fortæller samtidig, at forsvarerne måske vil pointere, hvorfor man skulle tage sin telefon med, hvis man ville lave en sprængning.

- Amatøragtigt? Ja, men ikke desto mindre gjorde de det, siger Andreas Christensen.

Mens den 23-åriges telefon var tændt ved Skattestyrelsen, blev den 24-åriges telefon først tændt cirka 20 minutter efter sprængningen, fortæller anklageren. Her hoppede den på en telemast på Nørrebro.

Der er fundet spor af sprængstoffer i den hvide Berlingo, som de to har erkendt at have kørt i.

- Denne her bil var smurt ind i sprængstoffer - ikke bare varerummet, men det sted, hvor de sidder i bilen, siger Andreas Christensen.